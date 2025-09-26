szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rácalmás

5 órája

Reggeli csúcs: forgalmirend-változás lesz az iskola környékén

Címkék#autósok#forgalmirend#bölcsőde

Hétfőtől péntekig, reggel 7 és 8 óra között módosul a közlekedési rend a rácalmási Szigetfő utca egy szakaszán.

Duol.hu
Reggeli csúcs: forgalmirend-változás lesz az iskola környékén

Forrás: Rácalmás Önkormányzat Facebook-oldala

A bölcsődétől a Trafik Múzeum felé ebben az időszakban egyirányú lesz az utca, a Béla közből pedig kizárólag jobbra lehet kikanyarodni. A változásra új közlekedési táblák figyelmeztetik az autósokat - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hatóságok kérik a közlekedőket, hogy körültekintően, a KRESZ szabályait betartva, egymásra figyelve közlekedjenek, különösen az iskolába és bölcsődébe igyekvő gyerekek biztonsága érdekében.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu