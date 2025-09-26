Rácalmás
1 órája
Reggeli csúcs: forgalmirend-változás lesz az iskola környékén
Hétfőtől péntekig, reggel 7 és 8 óra között módosul a közlekedési rend a rácalmási Szigetfő utca egy szakaszán.
Forrás: Rácalmás Önkormányzat Facebook-oldala
A bölcsődétől a Trafik Múzeum felé ebben az időszakban egyirányú lesz az utca, a Béla közből pedig kizárólag jobbra lehet kikanyarodni. A változásra új közlekedési táblák figyelmeztetik az autósokat - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hatóságok kérik a közlekedőket, hogy körültekintően, a KRESZ szabályait betartva, egymásra figyelve közlekedjenek, különösen az iskolába és bölcsődébe igyekvő gyerekek biztonsága érdekében.
