Reggeli csúcs: forgalmirend-változás lesz az iskola környékén

A bölcsődétől a Trafik Múzeum felé ebben az időszakban egyirányú lesz az utca, a Béla közből pedig kizárólag jobbra lehet kikanyarodni. A változásra új közlekedési táblák figyelmeztetik az autósokat - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. A hatóságok kérik a közlekedőket, hogy körültekintően, a KRESZ szabályait betartva, egymásra figyelve közlekedjenek, különösen az iskolába és bölcsődébe igyekvő gyerekek biztonsága érdekében.