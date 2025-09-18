Megyei rajzpályázat indul a Szent István Király Múzeumban

A pályázók Kondor Béla munkásságához kapcsolódó alkotásokat küldhetnek be. A beérkezési határidő: 2025. október 10. (péntek) 16.00. A legjobb művekből kiállítás nyílik az Új Magyar Képtárban, a díjazottak értékes rajzeszközcsomagot kapnak, valamint három ingyenes részvételi lehetőséget a Kondor Kör képzőművészeti foglalkozásain. A díjazott diákok tanárai művészeti katalógust vehetnek át. A rajzpályázat célja, hogy a fiatalokat közelebb hozza Kondor Béla művészetéhez. Az osztályok tanítási időben ingyen látogathatják a kiállítást, és a helyszínen is dolgozhatnak a pályamunkákon. A díjátadó és kiállításmegnyitó tervezett időpontja: 2025. október 21. (kedd) 15.00. Részletek a múzeum honlapján – írta társlapunk a feol.hu.

Megyei rajzpályázat 12–20 éves diákoknak Kondor Béla alkotásaihoz kapcsolódóan.

Forrás: Forrás: Szent István Király Múzeum közösségi oldala