Dzsúdlótól a nótán át Pumped Gabóig – színes programkavalkád a Rácalmási Tökfesztiválon

A Rácalmási Tökfesztivál pár nap múlva kezdődik, de már most lázban ég a Duna melletti kis település lakossága, és nem kevésbé a szervezők. Bodnár Edina, a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ igazgatónője nyiatkozott társoldalunknak, a feol.hu-nak az előkészületekről és az eseményről. A három nap során fellép többek között a Punnany Massif, Dzsúdló, Irie Maffia, TNT, Nox, Pumped Gabo.

A Rácalmási Tökfesztiválről beszélt Bodnár Edina

Fotó: Bokányi Zsolt /feol.hu

– Amikor vége egy fesztiválnak, szinte másnap elkezdjük szervezni a következőt – meséli Bodnár Edina. – A fellépőket nagyon korán le kell foglalni, hiszen egyszerre szeretnénk megszólítani a fiatalokat, a középkorosztályt és az idősebbeket is. A rendezvény története több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött, egy szerény kiállítással a helyi művelődési házban.

Mára a két és fél hektáros Jankovich-kúria teljes területét megtölti a fesztivál, amely országos hírű eseménnyé nőtte ki magát: Debrecentől Zalaegerszegig érkeznek látogatók.

A fesztivál krónikájából nem hiányoznak az emlékezetes pillanatok sem: előfordult, hogy három napon át zuhogott az eső, mégis megtelt a nagyszínpad előtti tér.

Közösségi ünnep a Rácalmási Tökfesztivál

A Tökfesztivál nemcsak a koncertekről szól: kézműves vásár, tökfaragás, gyerekbirodalom és kulturális kiállítások várják az érdeklődőket, idén például a Petőfi 200 tematikus tárlat is. – Ez mindig kicsit olyan, mint egy hangyaboly, mondja Edina. – Az önkormányzat, a civil szervezetek, az iskolások, óvodások, nyugdíjasok mind kiveszik a részüket. Ez a rendezvény valóban a közösségről szól.

