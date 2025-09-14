szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

19°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kisváros nagy ünnepe

1 órája

Dzsúdlótól a nótán át Pumped Gabóig – színes programkavalkád a Rácalmási Tökfesztiválon

Címkék#Rácalmási Tökfesztivál#programkavalkád#Dzsúdló#Pumped Gabo#Irie Maffia#koncert#vásár#nóta#kézműves#Punnany Massif

Három napon át koncertek, családi programok, kiállítások, tök minden mennyiségben és formában várja a látogatókat. Immár huszonegyedik alkalommal rendezik meg a Rácalmási Tökfesztivált szeptember 19-21. között.

Duol.hu

A Rácalmási Tökfesztivál pár nap múlva kezdődik, de már most lázban ég a Duna melletti kis település lakossága, és nem kevésbé a szervezők. Bodnár Edina, a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ igazgatónője nyiatkozott társoldalunknak, a feol.hu-nak az előkészületekről és az eseményről. A három nap során fellép többek között a Punnany Massif, Dzsúdló, Irie Maffia, TNT, Nox, Pumped Gabo.

Rácalmási Tökfesztivál
A Rácalmási Tökfesztiválről beszélt Bodnár Edina
Fotó: Bokányi Zsolt /feol.hu

– Amikor vége egy fesztiválnak, szinte másnap elkezdjük szervezni a következőt – meséli Bodnár Edina. – A fellépőket nagyon korán le kell foglalni, hiszen egyszerre szeretnénk megszólítani a fiatalokat, a középkorosztályt és az idősebbeket is. A rendezvény története több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött, egy szerény kiállítással a helyi művelődési házban.

Mára a két és fél hektáros Jankovich-kúria teljes területét megtölti a fesztivál, amely országos hírű eseménnyé nőtte ki magát: Debrecentől Zalaegerszegig érkeznek látogatók.

A fesztivál krónikájából nem hiányoznak az emlékezetes pillanatok sem: előfordult, hogy három napon át zuhogott az eső, mégis megtelt a nagyszínpad előtti tér. 

Közösségi ünnep a Rácalmási Tökfesztivál 

A Tökfesztivál nemcsak a koncertekről szól: kézműves vásár, tökfaragás, gyerekbirodalom és kulturális kiállítások várják az érdeklődőket, idén például a Petőfi 200 tematikus tárlat is. – Ez mindig kicsit olyan, mint egy hangyaboly, mondja Edina. – Az önkormányzat, a civil szervezetek, az iskolások, óvodások, nyugdíjasok mind kiveszik a részüket. Ez a rendezvény valóban a közösségről szól. 

A teljes cikket és a videót a feol.hu-n itt nézhetik meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu