Látványos programok várták a közönséget péntek délután és este is a Tökfesztiválon (videóval, képgalériával)
A sikeres délelőttöt nem is folytatódhatott volna jobban, mint a Rácalmási Tökfesztivál délutáni programjainak közönségcsalogató eseményeivel.
Szűnni nem akaró telt házzal zajlott a XXI. Rácalmási Tökfesztivál első napi programkavalkádja. 15 órától a foltvarrók munkáiban gyönyörködhettünk a megnyitó után. 16 órakor kutyás bemutatót tartott a Pálhalmai BV csapata, melyben sok látványos elem is tarkította az előadást. 17 órától felpörögtek a színpadi műsorok.
Fantasztikus bemutató a Rácalmási Tökfesztiválon
Elsőként A Violin Művészeti Iskola tánccsoportjai tartottak fantasztikus hangulatú bemutatót különböző modern és néptánc stílusokból. Az előadásukból nem hiányoztak az akrobatikus elemek sem a közönség nagy tetszésére. 19 óra előtt pár perccel ünnepélyes megnyitót hallhattunk. Schrick István Rácalmás polgármestere ezekkel a szavakkal köszöntötte a tökfesztivál vendégeit.
– Több, mint száz ember dolgozik azon, hogy mi itt fesztiválozzunk, köztük is kiemelkedően a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület és elnöksége, akik kitalálják, összehozzák, szervezik ezt a programsorozatot. Óriási köszönet minden aktív résztvevőnek és természetesen a támogatóknak is, hiszen nélkülük nem jöhet létre ilyen színvonalú rendezvény.
Másodikként Steiner Lajos a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket.
– Ez most már a XXI. Tökfesztivál, melyben egyesületünk közösen végzi közösen a szervezést és a lebonyolítást az intézményekkel, civil szervezetekkel és az önkormányzattal. Köszönet illeti a közreműködőket, dolgozókat, hogy ennyi év után is sikeres fesztivál jött létre.
Tökfesztivál Rácalmáson - a péntek délutánFotók: Horváth László
A megnyitón köszöntötte a résztvevőket dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője is.
– Mindig örömmel jövök erre az eseményre, hiszen közel negyed évszázada minden évben megrendezésre kerül a fesztivál és egyre nagyobb körből vonzza ide a látogatókat, mert egyre színvonalasabb rendezvényt láthatunk. Dicséret illeti a városvédőket, civileket, a várost és intézményeit ebben az óriási munkában!
A köszöntők után különlegesen látványos műsorral folytatódott a program. Tűzzsonglőrök kápráztatták el produkciójukkal a közönséget. A tüzes pillanatokat követően 20 órától egy remek zenei formáció a Punnany Massif lépett színpadra. Végül DJ- Joerjunior zárta a pénteki napot.