Látványos programok várták a közönséget péntek délután és este is a Tökfesztiválon (videóval, képgalériával)

Szűnni nem akaró telt házzal zajlott a XXI. Rácalmási Tökfesztivál első napi programkavalkádja. 15 órától a foltvarrók munkáiban gyönyörködhettünk a megnyitó után. 16 órakor kutyás bemutatót tartott a Pálhalmai BV csapata, melyben sok látványos elem is tarkította az előadást. 17 órától felpörögtek a színpadi műsorok.

A Rácalmási Tökfesztivál megnyitója

Fotó: Horváth László - duol.hu

Fantasztikus bemutató a Rácalmási Tökfesztiválon

Elsőként A Violin Művészeti Iskola tánccsoportjai tartottak fantasztikus hangulatú bemutatót különböző modern és néptánc stílusokból. Az előadásukból nem hiányoztak az akrobatikus elemek sem a közönség nagy tetszésére. 19 óra előtt pár perccel ünnepélyes megnyitót hallhattunk. Schrick István Rácalmás polgármestere ezekkel a szavakkal köszöntötte a tökfesztivál vendégeit.

– Több, mint száz ember dolgozik azon, hogy mi itt fesztiválozzunk, köztük is kiemelkedően a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület és elnöksége, akik kitalálják, összehozzák, szervezik ezt a programsorozatot. Óriási köszönet minden aktív résztvevőnek és természetesen a támogatóknak is, hiszen nélkülük nem jöhet létre ilyen színvonalú rendezvény.

Másodikként Steiner Lajos a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket.

– Ez most már a XXI. Tökfesztivál, melyben egyesületünk közösen végzi közösen a szervezést és a lebonyolítást az intézményekkel, civil szervezetekkel és az önkormányzattal. Köszönet illeti a közreműködőket, dolgozókat, hogy ennyi év után is sikeres fesztivál jött létre.