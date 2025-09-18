XXI. Rácalmási Tökfesztivál – háromnapos varázslat a tök jegyében

Pénteken nyitja kapuit a XXI. Rácalmási Tökfesztivál. A háromnapos rendezvény ezreket vonz minden évben, és idén is különleges tökdekorációk, látványos kiállítások, kézműves vásár, gyermekprogramok, gasztronómiai különlegességek és nagyszabású koncertek várják a látogatókat. A szervezők szerint már most hatalmas az érdeklődés, a szombati napra elővételben minden jegy elkelt. A tökfesztivál szeptember 19. és 21. között Rácalmáson a Jankovich-kúria környékén zajlik, a részletes program a fesztivál honlapján és közösségi oldalain is elérhető.

XXI. Rácalmási Tökfesztivál

A fesztivál látványvilága

A várost már a fesztivált megelőző napokban elárasztják a különleges tökdekorációk. A házak elé kihelyezett díszek készítői belépőket nyerhetnek, a Millenniumi-tó körül elhelyezett nagyobb alkotások pedig díjazásban részesülnek – wellnesshétvégék, vásárlási utalványok és egyéb értékes nyeremények várják a legszebb díszek alkotóit. A gyerekek is aktívan részt vesznek a város feldíszítésében, az óvodai csoportok és iskolai osztályok munkáiért rajzeszközöket és játékokat kapnak ajándékba.

Az önkormányzat idei dekorációja a Hupikék Törpikék tematikát idézi

A XXI. Rácalmási Tökfesztivál fő helyszíne és kiállításai

A központi programok a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központban zajlanak. A kúria termeiben minden nap 10–20 óra között látogathatók a kiállítások:

Petőfi 200 – a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása helytörténeti kiegészítéssel

Egy másik világ tükre – Gálné Then Szilvia festőművész alkotásai

Hölgyek öröme, nagyanyáink kelléktára és Régi idők teaháza – Nagyné Berzai Márta műgyűjteménye, ahol korabeli ruhákat is fel lehet próbálni, és „divatfotózásban” részt venni

Takarók ölelésében – a Cikk-Cakk Foltvarró Klub patchwork kiállítása

Manóvilág – Rózsák kertje – Bubutimár Éva (BubutimART) keramikus mesevilága

Emellett a Millenniumi Parkban Tökpiramis, a Jankovich-kúriában Töksétány, Tökvásár, Töklámpás készítés, fotósarok és különleges dísztök-kiállítás várja a látogatókat.

Újra ragyog a népszerű, Páhi Péter képzőművész által készített, felújított Tökhintó is, ami a gyerekek egyik legkedveltebb fotóhelyszíne.

Gyerekparadicsom és gasztronómiai élmények

A legkisebbeket a Mesés Tökmag Birodalom többállomásos játékbirodalma, kézműves foglalkozások és városnéző kisvonat várja, pénteken több mint 600 bejelentkezett óvodás és iskolás gyerek érkezik szervezetten a környékről.