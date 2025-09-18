szeptember 18., csütörtök

Program

1 órája

XXI. Rácalmási Tökfesztivál – háromnapos varázslat a tök jegyében

Rácalmás idén is egyedülálló látványossággal és felejthetetlen programkavalkáddal várja a látogatókat. Szeptember 19–21. között rendezik meg a XXI. Rácalmási Tökfesztivált. A három napos rendezvény mára az ország egyik legnépszerűbb őszi családi fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a gyerekeket, felnőtteket, helyieket és távolabbról érkezőket egyaránt magával ragadja a tökös hangulat.

Pénteken nyitja kapuit a XXI. Rácalmási Tökfesztivál. A háromnapos rendezvény ezreket vonz minden évben, és idén is különleges tökdekorációk, látványos kiállítások, kézműves vásár, gyermekprogramok, gasztronómiai különlegességek és nagyszabású koncertek várják a látogatókat. A szervezők szerint már most hatalmas az érdeklődés, a szombati napra elővételben minden jegy elkelt. A tökfesztivál szeptember 19. és 21. között Rácalmáson a Jankovich-kúria környékén zajlik, a részletes program a fesztivál honlapján és közösségi oldalain is elérhető.

XXI. Rácalmási Tökfesztivál
XXI. Rácalmási Tökfesztivál

A fesztivál látványvilága

A várost már a fesztivált megelőző napokban elárasztják a különleges tökdekorációk. A házak elé kihelyezett díszek készítői belépőket nyerhetnek, a Millenniumi-tó körül elhelyezett nagyobb alkotások pedig díjazásban részesülnek – wellnesshétvégék, vásárlási utalványok és egyéb értékes nyeremények várják a legszebb díszek alkotóit. A gyerekek is aktívan részt vesznek a város feldíszítésében, az óvodai csoportok és iskolai osztályok munkáiért rajzeszközöket és játékokat kapnak ajándékba.

Az önkormányzat idei dekorációja a Hupikék Törpikék tematikát idézi

A XXI. Rácalmási Tökfesztivál fő helyszíne és kiállításai

A központi programok a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központban zajlanak. A kúria termeiben minden nap 10–20 óra között látogathatók a kiállítások:

  • Petőfi 200 – a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása helytörténeti kiegészítéssel
  • Egy másik világ tükre – Gálné Then Szilvia festőművész alkotásai
  • Hölgyek öröme, nagyanyáink kelléktára és Régi idők teaháza – Nagyné Berzai Márta műgyűjteménye, ahol korabeli ruhákat is fel lehet próbálni, és „divatfotózásban” részt venni
  • Takarók ölelésében – a Cikk-Cakk Foltvarró Klub patchwork kiállítása
  • Manóvilág – Rózsák kertje – Bubutimár Éva (BubutimART) keramikus mesevilága

Emellett a Millenniumi Parkban Tökpiramis, a Jankovich-kúriában Töksétány, Tökvásár, Töklámpás készítés, fotósarok és különleges dísztök-kiállítás várja a látogatókat.

Újra ragyog a népszerű, Páhi Péter képzőművész által készített, felújított Tökhintó is, ami a gyerekek egyik legkedveltebb fotóhelyszíne.

Gyerekparadicsom és gasztronómiai élmények

A legkisebbeket a Mesés Tökmag Birodalom többállomásos játékbirodalma, kézműves foglalkozások és városnéző kisvonat várja, pénteken több mint 600 bejelentkezett óvodás és iskolás gyerek érkezik szervezetten a környékről.

A gasztroudvarban helyi finomságok mellett az ország minden tájáról érkeznek étel- és ital különlegességek. Szombaton megrendezik a Tökös sütemények versenyét, ahová bárki benevezhet, a legjobbak konyhai eszközöket és belépőket nyernek.

Színes kísérőprogramok

A Szentháromság téren szombaton veterán autók és motorok találkozója lesz, 14:30-kor Trabarna stand-up előadása szórakoztatja a közönséget. A Tökös bringatúra szombat délelőtt indul a focipályától, több száz résztvevővel.

A fesztivál idején száznál is több kézműves és hagyományőrző árus kínálja portékáit a vásárban.

Hatalmas az érdeklődés a XXI. Rácalmási Tökfesztivál iránt

Már a kapunyitás előtt óriási az érdeklődés a hétvégén kezdődő XXI. Rácalmási Tökfesztivál iránt: a szervezők a fesztivál Facebook-oldalán jelentették be, hogy a szombati napra szóló jegyek értékesítését ideiglenesen korlátozniuk kellett. Csütörtökön nem árusítanak sem szombati napijegyet, sem háromnapos bérletet, péntektől azonban újra – korlátozott számban – elérhetők lesznek a belépők. A szervezők köszönik a hatalmas érdeklődést, és arra kérik a látogatókat, időben gondoskodjanak a jegyvásárlásról.

Zenei programok a nagyszínpadon - jön az Irie Maffia

Szeptember 19., péntek

  • 9:30 Mosolyra Hangolók
  • 11:00 MintaPinty Zenekar
  • 16:00 Kutyás bemutató (Pálhalmai BV csapata)
  • 17:00 Violin Művészeti Iskola tánccsoportjai
  • 19:00 Tűzzsonglőr show
  • 20:00 Punnany Massif
  • 22:00 DJ JoerJunior

Szeptember 20., szombat

  • 9:30 Farkasházi Réka és a Tintanyúl
  • 11:00 Bergengóc Együttes
  • 15:00 Szávolovics Gabriella nótaénekes
  • 15:30 Solti mazsorettek
  • 16:00 Medusa Dance Crew
  • 16:30 Band of Streets
  • 18:30 Irie Maffia
  • 21:00 Dzsúdló
  • 22:30 Pumped Gabo
Az Irie Maffia is fellép a fesztivál szombati napján
Fotó: glodi_balazs                        

Szeptember 21., vasárnap

  • 10:00 Buborék Együttes
  • 11:00 Pom-Pom Együttes
  • 16:00 Díjkiosztó (dekorációs, süteményverseny, Szép Porta díjak)
  • 17:00 TNT
  • 18:30 Hastáncosok
  • 20:00 NOX ’90

Hasznos tudnivalók

  • A fesztivál területére állatot bevinni tilos.
  • Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet.
  • A fesztivál idején a város több pontján ingyenes, kijelölt parkolók állnak rendelkezésre a megnövekedett forgalom miatt.
  • A szervezők folyamatosan frissítik az információkat a fesztivál Facebook-oldalán és a tokfesztival.jankovichkuria.hu weboldalon.
 

A fesztivál szervezésében a Városvédő Egyesület és az önkormányzat mellett szinte valamennyi helyi intézmény és civil szervezet aktívan közreműködik, a rendezvény megvalósulását pedig kiemelt támogatóként a Hankook és a Hamburger Hungária segíti.

 

 

