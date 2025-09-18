1 órája
XXI. Rácalmási Tökfesztivál – háromnapos varázslat a tök jegyében
Rácalmás idén is egyedülálló látványossággal és felejthetetlen programkavalkáddal várja a látogatókat. Szeptember 19–21. között rendezik meg a XXI. Rácalmási Tökfesztivált. A három napos rendezvény mára az ország egyik legnépszerűbb őszi családi fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a gyerekeket, felnőtteket, helyieket és távolabbról érkezőket egyaránt magával ragadja a tökös hangulat.
Pénteken nyitja kapuit a XXI. Rácalmási Tökfesztivál. A háromnapos rendezvény ezreket vonz minden évben, és idén is különleges tökdekorációk, látványos kiállítások, kézműves vásár, gyermekprogramok, gasztronómiai különlegességek és nagyszabású koncertek várják a látogatókat. A szervezők szerint már most hatalmas az érdeklődés, a szombati napra elővételben minden jegy elkelt. A tökfesztivál szeptember 19. és 21. között Rácalmáson a Jankovich-kúria környékén zajlik, a részletes program a fesztivál honlapján és közösségi oldalain is elérhető.
A fesztivál látványvilága
A várost már a fesztivált megelőző napokban elárasztják a különleges tökdekorációk. A házak elé kihelyezett díszek készítői belépőket nyerhetnek, a Millenniumi-tó körül elhelyezett nagyobb alkotások pedig díjazásban részesülnek – wellnesshétvégék, vásárlási utalványok és egyéb értékes nyeremények várják a legszebb díszek alkotóit. A gyerekek is aktívan részt vesznek a város feldíszítésében, az óvodai csoportok és iskolai osztályok munkáiért rajzeszközöket és játékokat kapnak ajándékba.
A XXI. Rácalmási Tökfesztivál fő helyszíne és kiállításai
A központi programok a Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központban zajlanak. A kúria termeiben minden nap 10–20 óra között látogathatók a kiállítások:
- Petőfi 200 – a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása helytörténeti kiegészítéssel
- Egy másik világ tükre – Gálné Then Szilvia festőművész alkotásai
- Hölgyek öröme, nagyanyáink kelléktára és Régi idők teaháza – Nagyné Berzai Márta műgyűjteménye, ahol korabeli ruhákat is fel lehet próbálni, és „divatfotózásban” részt venni
- Takarók ölelésében – a Cikk-Cakk Foltvarró Klub patchwork kiállítása
- Manóvilág – Rózsák kertje – Bubutimár Éva (BubutimART) keramikus mesevilága
Emellett a Millenniumi Parkban Tökpiramis, a Jankovich-kúriában Töksétány, Tökvásár, Töklámpás készítés, fotósarok és különleges dísztök-kiállítás várja a látogatókat.
Gyerekparadicsom és gasztronómiai élmények
A legkisebbeket a Mesés Tökmag Birodalom többállomásos játékbirodalma, kézműves foglalkozások és városnéző kisvonat várja, pénteken több mint 600 bejelentkezett óvodás és iskolás gyerek érkezik szervezetten a környékről.
A gasztroudvarban helyi finomságok mellett az ország minden tájáról érkeznek étel- és ital különlegességek. Szombaton megrendezik a Tökös sütemények versenyét, ahová bárki benevezhet, a legjobbak konyhai eszközöket és belépőket nyernek.
Színes kísérőprogramok
A Szentháromság téren szombaton veterán autók és motorok találkozója lesz, 14:30-kor Trabarna stand-up előadása szórakoztatja a közönséget. A Tökös bringatúra szombat délelőtt indul a focipályától, több száz résztvevővel.
A fesztivál idején száznál is több kézműves és hagyományőrző árus kínálja portékáit a vásárban.
Hatalmas az érdeklődés a XXI. Rácalmási Tökfesztivál iránt
Már a kapunyitás előtt óriási az érdeklődés a hétvégén kezdődő XXI. Rácalmási Tökfesztivál iránt: a szervezők a fesztivál Facebook-oldalán jelentették be, hogy a szombati napra szóló jegyek értékesítését ideiglenesen korlátozniuk kellett. Csütörtökön nem árusítanak sem szombati napijegyet, sem háromnapos bérletet, péntektől azonban újra – korlátozott számban – elérhetők lesznek a belépők. A szervezők köszönik a hatalmas érdeklődést, és arra kérik a látogatókat, időben gondoskodjanak a jegyvásárlásról.
Zenei programok a nagyszínpadon - jön az Irie Maffia
Szeptember 19., péntek
- 9:30 Mosolyra Hangolók
- 11:00 MintaPinty Zenekar
- 16:00 Kutyás bemutató (Pálhalmai BV csapata)
- 17:00 Violin Művészeti Iskola tánccsoportjai
- 19:00 Tűzzsonglőr show
- 20:00 Punnany Massif
- 22:00 DJ JoerJunior
Szeptember 20., szombat
- 9:30 Farkasházi Réka és a Tintanyúl
- 11:00 Bergengóc Együttes
- 15:00 Szávolovics Gabriella nótaénekes
- 15:30 Solti mazsorettek
- 16:00 Medusa Dance Crew
- 16:30 Band of Streets
- 18:30 Irie Maffia
- 21:00 Dzsúdló
- 22:30 Pumped Gabo
Szeptember 21., vasárnap
- 10:00 Buborék Együttes
- 11:00 Pom-Pom Együttes
- 16:00 Díjkiosztó (dekorációs, süteményverseny, Szép Porta díjak)
- 17:00 TNT
- 18:30 Hastáncosok
- 20:00 NOX ’90
Hasznos tudnivalók
- A fesztivál területére állatot bevinni tilos.
- Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet.
- A fesztivál idején a város több pontján ingyenes, kijelölt parkolók állnak rendelkezésre a megnövekedett forgalom miatt.
- A szervezők folyamatosan frissítik az információkat a fesztivál Facebook-oldalán és a tokfesztival.jankovichkuria.hu weboldalon.
A fesztivál szervezésében a Városvédő Egyesület és az önkormányzat mellett szinte valamennyi helyi intézmény és civil szervezet aktívan közreműködik, a rendezvény megvalósulását pedig kiemelt támogatóként a Hankook és a Hamburger Hungária segíti.