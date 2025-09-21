szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szombati beszámoló

1 órája

Az Irie Maffia és Dzsúdló robbantotta fel a Rácalmási Tökfesztivált

Címkék#Rácalmási Tökfesztivál#Irie Maffia#Jankovich – kúria

A Rácalmási Tökfesztivál szombati napja is felejthetetlen élményt nyújtott.

Duol.hu

A Jankovich–kúria főtere zsúfolásig megtelt, a közönség már az Irie Maffia koncertjén együtt énekelt és táncolt, de az igazi várakozás Dzsúdlót övezte a Rácalmási Tökfesztivál szombati napján.

Rácalmási Tökfesztivál
Irie Maffia a Rácalmási Tökfesztiválon
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Vasárnap folytatódik a Rácalmási Tökfesztivál

A Rácalmási Tökfesztivál különleges atmoszféráját a vásári forgatag, kézműves árusok és gasztronómiai élmények is gazdagították - írta társlapunk, a feol.hu. A sikeres szombat után vasárnap a TNT és a NOX lép színpadra. A közösségi élmény, a kedvező időjárás és a kiemelt fellépők együttesen tették a Rácalmási Tökfesztivált a város egyik legemlékezetesebb eseményévé.

A teljes cikket itt olvashatják, ahol találnak pár fotót és egy videót is.

Visszatekintő a pénteki eseményekre

Tökfesztivál Rácalmáson - a péntek délután

Fotók: Horváth László

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu