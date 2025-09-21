Az Irie Maffia és Dzsúdló robbantotta fel a Rácalmási Tökfesztivált

A Jankovich–kúria főtere zsúfolásig megtelt, a közönség már az Irie Maffia koncertjén együtt énekelt és táncolt, de az igazi várakozás Dzsúdlót övezte a Rácalmási Tökfesztivál szombati napján.

Irie Maffia a Rácalmási Tökfesztiválon

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Vasárnap folytatódik a Rácalmási Tökfesztivál

A Rácalmási Tökfesztivál különleges atmoszféráját a vásári forgatag, kézműves árusok és gasztronómiai élmények is gazdagították - írta társlapunk, a feol.hu. A sikeres szombat után vasárnap a TNT és a NOX lép színpadra. A közösségi élmény, a kedvező időjárás és a kiemelt fellépők együttesen tették a Rácalmási Tökfesztivált a város egyik legemlékezetesebb eseményévé.

A teljes cikket itt olvashatják, ahol találnak pár fotót és egy videót is.

Visszatekintő a pénteki eseményekre