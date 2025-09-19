szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tökfesztivál

2 órája

Színes programkavalkád várja az érdeklődőket Rácalmáson (videóval)

Címkék#műsor#Rácalmási Tökfesztivál#Pálhalmai BV#program#zene#Jankovich-kúria#gyerek#Rácalmás

Már péntek délelőtt megtelt a nagyszínpad előtti tér.

Horváth László

A szeptember 19-21-ig tartó időszakban számos szórakozási és kulturális esemény résztvevője lehet, aki a hétvégén kilátogat Rácalmásra a Jankovich-kúria területére. Pénteken már 9.30-tól elindultak a programok. Elsőként a gyermekeknek kínáltak zenés, táncos interaktív műsort Mosolyra hangolók címmel. A folytatásban a Mintapinty Zenekar emeli a hangulatot. A délutáni programok sorát 16 órakor kutyás bemutató nyitja a Pálhalmai BV csapatával.

Rácalmás
Fotó: Horváth László

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu