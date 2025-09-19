Színes programkavalkád várja az érdeklődőket Rácalmáson (videóval)

A szeptember 19-21-ig tartó időszakban számos szórakozási és kulturális esemény résztvevője lehet, aki a hétvégén kilátogat Rácalmásra a Jankovich-kúria területére. Pénteken már 9.30-tól elindultak a programok. Elsőként a gyermekeknek kínáltak zenés, táncos interaktív műsort Mosolyra hangolók címmel. A folytatásban a Mintapinty Zenekar emeli a hangulatot. A délutáni programok sorát 16 órakor kutyás bemutató nyitja a Pálhalmai BV csapatával.

Fotó: Horváth László