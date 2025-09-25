szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A legenda kötődése

2 órája

Puskás Ferenc egyszer csak megjelent a dunaföldvári focipályán

Címkék#emléktábla#világsztár#legenda#puskás öcsi#dunaföldvári#kötődés#labdarúgás#Puskás Ferenc

Olyan történt 1985-ben a helyi sporttelepen, amit az ott lévők el sem akartak hinni. A legenda, Puskás Ferenc jelent meg egy szeptember végi bajnokin, és minden játékossal kezet fogott. Volt, aki nem is mosta meg hetekig...

Gallai Péter

A 2006-ban 79 évesen elhunyt labdarúgó ikon Puskás Ferenc felesége, Erzsébet dunaföldvári származású volt. Baráti köre az 1950-es években mindig szeretettel várta Puskás Öcsit a településen. Voltak köztük helyi futballisták, sportvezetők, rokonok. Amikor itthon voltak, kijárt a meccsekre, beállt és trükköket mutatott be a közönségnek. Az 1956-os forradalom előtt és a hazatérés után is gyakran ellátogattak Dunaföldvárra, majd óvatosságból itt laktak három hónapig 1983-ban, amikor hazaköltöztek Spanyolországból. (A Béke téri épület falán ezt emléktábla hirdeti.). 

Puskás Ferenc
Puskás Ferenc egykori dunaföldvári lakhelyén emléktáblát állítottak tisztelői
Fotó: Dunaújvárosi Hírlap-archív

Dunaföldvár mai napig legnagyobb sporttörténeti eseménye is Puskás nevéhez kötődik: egy barátságos mérkőzésre lehozta az akkori világhírű klubját, a Budapest Honvédot is, akik a helyi csapattal játszottak.

Ennek a mérkőzésnek több ezer nézője volt. Így az egykori Duna-parti futballpályán Puskás mellett többek között Kocsis, Bozsik vezette a labdát. Mintha ma Messi vagy Ronaldo játszana itt. Számára a vidék Magyarországából a legszebb, legvarázslatosabb hely Dunaföldvár volt. Jó hangulatú, kisfröccsös beszélgetések emlékét őrizte. Ha a településen járt, kiment a meccsekre, edzésekre. Mert ahol pattogott a labda, ott volt a helye. 

Földvár volt a hívó szó Erzsébet asszony, a földváriak Bözsikéjének gondolataiban azokban a nehéz napokban is, amikor többszöri próbálkozás után újra a határ felé vitte a vonaton a négyéves Anikót. Azt mondta a kissé türelmetlen kislánynak, hogy Dunaföldvárra mennek. Mert ez a hely a szerető nagymama házában eltöltött napokat jelentette, s ez enyhítette az utazás gyötrelmeit. Lakásukban kedves emlékként őrizte Oszoli Piroska, a helyi festőművész-pedagógus Mélyút című festményét, amelyen a nagymama házkapuját ismerte fel. 

Egy Dunaföldváron adott aláírás 1954-ben, amit tulajdonosa ereklyeként őriz

1983-ban, hazatérésük után Puskásék egy ideig itt laktak a feleség rokonánál. Szeretettel fogadták őket a helyiek, és Puskás Ferenc is nagyon jól érezte magát, s többször visszatértek később is.

Dunaföldvár főterén barátokkal

40 éve történt a legendás kézfogás

Gyakran kiment a helyi futballpályára. Az egyik ilyen alkalom éppen 40 évvel ezelőtt, 1985 szeptember 22-én történt, amikor a Dunaföldvár a Németkért fogadta. Puskás Öcsi a meccs előtt mindenkivel lekezelt. A földváriak úgy megtáltosodtak a kézfogástól, hogy 11-3-ra nyerték a mérkőzést – mesélte korábban a DH-nak Szászváry Lajos bácsi, aki jó barátságot ápolt a világsztárral. 

Állítólag volt olyan, aki hetekig kezet se mosott utána.

Akik lekezelhettek Puskás Ferenccel

A Tolnai Megyei Népújság szeptember 23-i számában közölt jegyzőkönyv a mérkőzésről.

Dunaföldvár–Németkér 11–3 (5–1). Dunaföldvár, 400 néző. V.: László. 

  • Dunaföldvár: Kajári – Tóth (Princz), Dunai, Ledneczki, Molnár – Sipos, Tuska, Timár – Varga, Szabó, Varjas (Lelki). Edző: Timár Dezső. 
  • Németkér: Pirgi – Kapás, Balázs, Reisch, Kalmár – Fábián, Szalai, Gall (Balogh) – Mozsár, Rezicska (Pusztai), Lacza. Edző: Fülöp István.
  • Gól: Szabó 3 (egyet 11-esből), Timár 2, Lelki 2, Dunai, Sipos, Tuska, Varjas, illetve Mozsár 2 (egyet 11-esből), Szalai. 
  • Kiállítva: Lacza a 80. percben. 
  • Jók: Dunai, Timár, Szabó, Varjas, illetve Kalmár, Fábián, Mozsár.

Később, 1985 szeptember 26-án a lap Oldalháló '85 rovatában bővebben is foglalkoztak a különleges látogatással. A szerkesztőségben Pintér György dunaföldvári tudósító összegző mondatának bevezető szavai után többször is visszakérdeztek, ez most a legenda vagy a valóság? 

Puskás Ferenc: Kérek valakitől egy biciklit, s azzal kigurolok a meccsre

Ám mint írták a cikkben, a leghitelesebb valóság volt. Az egykori aranycsapat ásza felesége rokonaihoz látogatott a Duna-parti nagyközségbe. Mint utólag kiderült, minden feltűnés nélkül az elmúlt években többször is megtette ezt. Ezúttal azonban a Piroska presszóban, miközben a rajongók körülajnározták, megpillantotta a Dunaföldvár—Németkér mérkőzést hirdető plakátot és a többgenerációs hívekhez fordult: 

Kérek valakitől egy biciklit, s azzal kigurulok a meccsre.

Öcsit azonban a motorizált emberek gyülekezete hamarosan meggyőzte, hagyjon fel az ötvenes évek grundromantikájával, majd a világsztár elfoglalta helyét a földvári B-középben. Kezdő rúgást ugyan nem végzett, de mielőtt útjára indult volna a labda, baráti jobbját nyújtotta valamennyi résztvevőnek. Ezek után az sem csoda, hogy a megtáltosodott hazaiak 11-3-as hengerlése sem kedvetlenítette el a vendégeket. 

Az újságban megjelent cikk
Forrás: arcanum.com

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu