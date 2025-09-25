Puskás Ferenc egyszer csak megjelent a dunaföldvári focipályán

A 2006-ban 79 évesen elhunyt labdarúgó ikon Puskás Ferenc felesége, Erzsébet dunaföldvári származású volt. Baráti köre az 1950-es években mindig szeretettel várta Puskás Öcsit a településen. Voltak köztük helyi futballisták, sportvezetők, rokonok. Amikor itthon voltak, kijárt a meccsekre, beállt és trükköket mutatott be a közönségnek. Az 1956-os forradalom előtt és a hazatérés után is gyakran ellátogattak Dunaföldvárra, majd óvatosságból itt laktak három hónapig 1983-ban, amikor hazaköltöztek Spanyolországból. (A Béke téri épület falán ezt emléktábla hirdeti.).

Puskás Ferenc egykori dunaföldvári lakhelyén emléktáblát állítottak tisztelői

Fotó: Dunaújvárosi Hírlap-archív

Dunaföldvár mai napig legnagyobb sporttörténeti eseménye is Puskás nevéhez kötődik: egy barátságos mérkőzésre lehozta az akkori világhírű klubját, a Budapest Honvédot is, akik a helyi csapattal játszottak.

Ennek a mérkőzésnek több ezer nézője volt. Így az egykori Duna-parti futballpályán Puskás mellett többek között Kocsis, Bozsik vezette a labdát. Mintha ma Messi vagy Ronaldo játszana itt. Számára a vidék Magyarországából a legszebb, legvarázslatosabb hely Dunaföldvár volt. Jó hangulatú, kisfröccsös beszélgetések emlékét őrizte. Ha a településen járt, kiment a meccsekre, edzésekre. Mert ahol pattogott a labda, ott volt a helye.

Földvár volt a hívó szó Erzsébet asszony, a földváriak Bözsikéjének gondolataiban azokban a nehéz napokban is, amikor többszöri próbálkozás után újra a határ felé vitte a vonaton a négyéves Anikót. Azt mondta a kissé türelmetlen kislánynak, hogy Dunaföldvárra mennek. Mert ez a hely a szerető nagymama házában eltöltött napokat jelentette, s ez enyhítette az utazás gyötrelmeit. Lakásukban kedves emlékként őrizte Oszoli Piroska, a helyi festőművész-pedagógus Mélyút című festményét, amelyen a nagymama házkapuját ismerte fel.

Egy Dunaföldváron adott aláírás 1954-ben, amit tulajdonosa ereklyeként őriz

1983-ban, hazatérésük után Puskásék egy ideig itt laktak a feleség rokonánál. Szeretettel fogadták őket a helyiek, és Puskás Ferenc is nagyon jól érezte magát, s többször visszatértek később is.

Dunaföldvár főterén barátokkal

40 éve történt a legendás kézfogás

Gyakran kiment a helyi futballpályára. Az egyik ilyen alkalom éppen 40 évvel ezelőtt, 1985 szeptember 22-én történt, amikor a Dunaföldvár a Németkért fogadta. Puskás Öcsi a meccs előtt mindenkivel lekezelt. A földváriak úgy megtáltosodtak a kézfogástól, hogy 11-3-ra nyerték a mérkőzést – mesélte korábban a DH-nak Szászváry Lajos bácsi, aki jó barátságot ápolt a világsztárral.

Állítólag volt olyan, aki hetekig kezet se mosott utána.

Akik lekezelhettek Puskás Ferenccel A Tolnai Megyei Népújság szeptember 23-i számában közölt jegyzőkönyv a mérkőzésről. Dunaföldvár–Németkér 11–3 (5–1). Dunaföldvár, 400 néző. V.: László. Dunaföldvár: Kajári – Tóth (Princz), Dunai, Ledneczki, Molnár – Sipos, Tuska, Timár – Varga, Szabó, Varjas (Lelki). Edző: Timár Dezső.

Németkér: Pirgi – Kapás, Balázs, Reisch, Kalmár – Fábián, Szalai, Gall (Balogh) – Mozsár, Rezicska (Pusztai), Lacza. Edző: Fülöp István.

Gól: Szabó 3 (egyet 11-esből), Timár 2, Lelki 2, Dunai, Sipos, Tuska, Varjas, illetve Mozsár 2 (egyet 11-esből), Szalai.

Kiállítva: Lacza a 80. percben.

Jók: Dunai, Timár, Szabó, Varjas, illetve Kalmár, Fábián, Mozsár.

Később, 1985 szeptember 26-án a lap Oldalháló '85 rovatában bővebben is foglalkoztak a különleges látogatással. A szerkesztőségben Pintér György dunaföldvári tudósító összegző mondatának bevezető szavai után többször is visszakérdeztek, ez most a legenda vagy a valóság?