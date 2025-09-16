1 órája
Pizzaünnep országszerte: féláras kínálat a résztvevő pizzériákban
Szeptember 19-én, pénteken rendezik meg a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, amelyhez idén országszerte több mint ötven pizzéria csatlakozott.
A kezdeményezés három évvel ezelőtt indult, és mára már hagyománnyá nőtte ki magát a Nápolyi Pizzériák Éjszakája. Idén Székesfehérváron két étterem csatlakozik az akcióhoz, így több pizza is féláron kóstolható, a kedvezmény pedig 17:00 és 22:00 óra között érvényes – írta társlapunk a feol.hu.
Pizzaünnep több városban
A kezdeményezés célja, hogy az olasz pizzakultúrát szélesebb körben népszerűsítse, és lehetőséget adjon arra, hogy a résztvevők kedvezményesen élvezhessék a különleges pizzákat. Az ország más városaiban, például Győrben és Sopronban is több pizzéria kínál hasonló féláras ajánlatokat a rendezvény ideje alatt.
