2 órája

Pizzaünnep országszerte: féláras kínálat a résztvevő pizzériákban

Címkék#Győr#székesfehérvár#pizzéria#pizza#étterem#Sopron#akció

Szeptember 19-én, pénteken rendezik meg a Nápolyi Pizzériák Éjszakáját, amelyhez idén országszerte több mint ötven pizzéria csatlakozott.

Duol.hu

A kezdeményezés három évvel ezelőtt indult, és mára már hagyománnyá nőtte ki magát a Nápolyi Pizzériák Éjszakája. Idén Székesfehérváron két étterem csatlakozik az akcióhoz, így több pizza is féláron kóstolható, a kedvezmény pedig 17:00 és 22:00 óra között érvényes – írta társlapunk a feol.hu.

pizza
Ez nem csak pizza, ez ínycsiklandó nápolyi élmény!
Forrás: Canva

Pizzaünnep több városban

A kezdeményezés célja, hogy az olasz pizzakultúrát szélesebb körben népszerűsítse, és lehetőséget adjon arra, hogy a résztvevők kedvezményesen élvezhessék a különleges pizzákat. Az ország más városaiban, például Győrben és Sopronban is több pizzéria kínál hasonló féláras ajánlatokat a rendezvény ideje alatt.

Teljes cikk itt olvasható.

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
