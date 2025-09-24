szeptember 24., szerda

Szüreti fesztivál Dunaföldváron

2 órája

Elmarad a szombati piac, nem lesz árusítás

Címkék#koncert#piactér#Dunaföldvár#program#Bikini#piac#utcabál#szüreti fesztivál

Minden szombaton piacot tartanak Dunaföldvár központjában, azonban ez most elmarad. Pénteken és szombaton ismét változatos programmal, koncertekkel itt rendezik meg a szüreti fesztivált.

Gallai Péter

Idén most pénteken és szombaton rendezik meg a dunaföldvári szüreti fesztivált, amelynek színhelye a Vak Bottyán téri piac területe lesz. A város önkormányzatának közösségi oldala arról tájékoztatott, hogy emiatt a most szombati árusítás elmarad. 

piac
A szüreti fesztiválnak ad otthont pénteken és szombaton a piac, ezért nem lesz árusítás
Fotó: Dunaújvárosi Hírlap-archív

A szüreti fesztivál programjai a piactéren, Bikini és Follow the Flow koncerttel

Ami pedig a szüreti fesztivált illeti, a programok pénteken 17.30 órakor nóta és operett gálával kezdődnek, majd 19.30 órakor a Bikini együttes koncertje következik, az est pedig dj partival zárul.

Szombaton 10 órakor a szüret ízei főzőverseny indítja a napot, közben játszóház, társasjáték klub, ingyenes játszóbusz várja a gyerekeket délutánig. 11 órakor Kalap Jakab családi koncert színesíti a délelőttöt. A főzőverseny eredményhirdetése után 14 órakor indul a mindig tömegeket vonzó szüreti felvonulás a városban. 15 órakor Band Of Streets koncert, majd a Löfan mazsorettek bemutatója várja a közönséget, 17.30 órától pedig néptánc gála. 19.30 órakor kezdődik a Follow the Flow kocert, az idei fesztivált szüreti utcabál zárja a Just Show Band zenekarral.

 

