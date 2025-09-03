Vásári árusok, kézművesek és vidámparki játékok – perkátai búcsú

A Perkátai Búcsú ideje alatt kézműves és vásári árusok, valamint vidámparki játékok gondoskodnak a szórakozásról minden korosztály számára. A rendezvény remek lehetőség családoknak, barátoknak és minden érdeklődőnek, hogy együtt élvezzék a közösségi események hangulatát. Perkáta Nagyközség Önkormányzata szeretettel vár mindenkit az idei búcsúra.

Élmények minden korosztálynak a Perkátai Búcsún.

Forrás: Canva