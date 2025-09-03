szeptember 3., szerda

Rendezvény

1 órája

Vásári árusok, kézművesek és vidámparki játékok – perkátai búcsú

Címkék#rendezvény#kastélykert#vidámparki játék#Perkátai Búcsú#Perkáta Nagyközség Önkormányzat

Idén ősszel ismét megnyitja kapuit a hagyományos Perkátai Búcsú. Szeptember 7-én, vasárnap a kastélykertben egész napos, változatos programokkal várják az érdeklődőket.

Duol.hu

A Perkátai Búcsú ideje alatt kézműves és vásári árusok, valamint vidámparki játékok gondoskodnak a szórakozásról minden korosztály számára. A rendezvény remek lehetőség családoknak, barátoknak és minden érdeklődőnek, hogy együtt élvezzék a közösségi események hangulatát. Perkáta Nagyközség Önkormányzata szeretettel vár mindenkit az idei búcsúra.

Perkátai Búcsú
Élmények minden korosztálynak a Perkátai Búcsún.
Forrás: Canva

 

 

 

