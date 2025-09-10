Távozás a perkátai önkormányzatból

Szeptember 3-án Bógó Nikolett lemondott a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról. Köszönetét fejezte ki a település lakóinak a két cikluson át tanúsított bizalomért, és reméli, hogy munkájával hozzájárult a község fejlődéséhez. A jövőben is jó munkát kíván a testületnek és Perkáta közösségének – írta Perkáta Nagyközség Önkormányzata.

Forrás: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Facebook-oldala