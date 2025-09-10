Változás
5 órája
Távozás a perkátai önkormányzatból
Fontos változás történt a perkátai képviselő-testület életében, miután egyik tagja lemondott tisztségéről és mandátumáról.
Szeptember 3-án Bógó Nikolett lemondott a Perkáta Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsági elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról. Köszönetét fejezte ki a település lakóinak a két cikluson át tanúsított bizalomért, és reméli, hogy munkájával hozzájárult a község fejlődéséhez. A jövőben is jó munkát kíván a testületnek és Perkáta közösségének – írta Perkáta Nagyközség Önkormányzata.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre