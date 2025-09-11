Új ügyvezetőt neveztek ki a Pálhalmai Agrospeciál Kft. élére

Ünnepélyes keretek között megtörtént a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségében bekövetkezett változás hivatalos bejelentése a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet rendezvénytermében. Az eseményen részt vevő meghívott vezetők és munkatársak jelenlétében az ügyvezetői feladatokat a saját kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult Cséri Zoltán János dandártábornok ügyvezetőtől Bényei Tamás alezredes, ügyvezető-helyettes vette át – számolt be róla az Agrospeciál honlapja.

Bényei Tamás veszi át kinevezési okiratát Dickmann Iréntől

Forrás: Pálhalmai Agrospeciál Kft.

A rendezvényen jelen volt Dickmann Irén dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese, a továbbá dr. Hinkel Tamás ezredes, a II. számú Agglomerációs Központ vezetője, Hartai László százados, a Bv. Holding Kft. ügyvezető-helyettese, és Kárdási József ezredes, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka.

A leköszönő ügyvezető Cséri Zoltán több évtizedes kiemelkedő szakmai, közel 40 éves hivatásos állományi pályafutást tudhat maga mögött a büntetés-végrehajtási rendszer különböző területein. A vállalatcsoport tekintetében 2019-ben került először a Pálhalmai Agrospeciál Kft. élére, majd 2020-ban a Bv. Holding Kft.-nél töltött be ügyvezetői beosztást. 2022-ben ismét visszatért Pálhalmára, ahol vezetőként biztosította a bv. gazdasági társaság stabil működését és fejlődését egészen 2025. augusztus 31-ig.