2 órája
Új ügyvezetőt neveztek ki a Pálhalmai Agrospeciál Kft. élére
Az eddigi ügyvezető Cséri Zsoltán dandártábornok saját kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult, így szeptember elsejétől eddigi helyettese, Bényei Tamás vette át a cég vezetését.
Ünnepélyes keretek között megtörtént a Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői tisztségében bekövetkezett változás hivatalos bejelentése a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet rendezvénytermében. Az eseményen részt vevő meghívott vezetők és munkatársak jelenlétében az ügyvezetői feladatokat a saját kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonult Cséri Zoltán János dandártábornok ügyvezetőtől Bényei Tamás alezredes, ügyvezető-helyettes vette át – számolt be róla az Agrospeciál honlapja.
A rendezvényen jelen volt Dickmann Irén dandártábornok, a büntetés-végrehajtás országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese, a továbbá dr. Hinkel Tamás ezredes, a II. számú Agglomerációs Központ vezetője, Hartai László százados, a Bv. Holding Kft. ügyvezető-helyettese, és Kárdási József ezredes, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka.
A leköszönő ügyvezető Cséri Zoltán több évtizedes kiemelkedő szakmai, közel 40 éves hivatásos állományi pályafutást tudhat maga mögött a büntetés-végrehajtási rendszer különböző területein. A vállalatcsoport tekintetében 2019-ben került először a Pálhalmai Agrospeciál Kft. élére, majd 2020-ban a Bv. Holding Kft.-nél töltött be ügyvezetői beosztást. 2022-ben ismét visszatért Pálhalmára, ahol vezetőként biztosította a bv. gazdasági társaság stabil működését és fejlődését egészen 2025. augusztus 31-ig.
Elkötelezett munkája, vezetői példamutatása és szakmai irányítása jelentős mértékben hozzájárult a gazdasági társaság sikereihez.
A rendezvény elöljárója, a meghívott vezetők és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. valamennyi munkatársa tiszteletét fejezte ki a dandártábornok felé, és nyugdíjas éveire jó egészséget, pihenést és sok sikert kívántak.
Jelentős tapasztalattal bír a Pálhalmai Agrospeciál új irányítója
Ami pedig az Agrospeciál új megbízott ügyvezetőjét, Bényei Tamás alezredest illeti, pályáját 2000. áprilisában kezdte meg az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, őrmesterként.
Az elmúlt 25 év során folyamatos szakmai fejlődés jellemezte, különféle beosztásokban jelentős tapasztalatot szerzett a büntetés-végrehajtás és a mezőgazdasági termelés területén.