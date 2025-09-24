szeptember 24., szerda

Tippek az őszi avarégetéshez

2 órája

Kerttűz helyett komposzt: az okosabb út a zöldhulladékhoz

Címkék#tűz#tűzvédelmi#komposzt#rendelet#zöldhulladék

A kerti munkák idején nemcsak a szépségre és a rendezettségre kell figyelni, hanem a biztonságra is. Az őszi kertrendezés során különösen fontos a tűzesetek megelőzése, hiszen a száraz növényi hulladék könnyen lángra kaphat. A komposztálás környezetbarát és biztonságos alternatívát kínál, de ha mégis az égetés mellett döntünk, szigorú szabályokat kell betartani.

Duol.hu

A növényi hulladék kezelésének legjobb és legbiztonságosabb módja a komposztálás, amely nemcsak környezetbarát, de tűzvédelmi szempontból is jóval biztonságosabb megoldás, írja a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Összeállításunkban hasznos tanácsokat olvashat, hogy minél hatékonyabb legyen az őszi kertrendezés. 

őszi kertrendezés
Őszi kertrendezés: így előzzük meg a bajt
Fotó: Shutterstock

Őszi kertrendezés okosan: hogyan szabaduljunk meg a zöldhulladéktól?

Amennyiben valaki mégis az égetés mellett dönt, azt kizárólag akkor teheti meg, ha a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezte. A zöldhulladék égetésére csak a rendeletben meghatározott időszakban és feltételekkel kerülhet sor. Az aktuális szabályozás az adott település hivatalos honlapján, illetve a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletkeresőjében érhető el. Ha az önkormányzatnak nincs vonatkozó rendelete, akkor tilos az avar és a kerti hulladék égetése.

Akik engedéllyel égetnek, az alábbi szabályokat mindenképpen tartsák be:

  • Benzinnel, gázolajjal, alkohollal soha ne locsolják be a növényi hulladékot, és ne öntsenek éghető folyadékot a tűzre.Ezek gőzei könnyen      belobbanhatnak, többméteres lángokat okozva, ami súlyos égési sérüléshez vezethet.
  • A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
  • Az égetés megkezdésekor legyen a közelben oltóvíz.
  • Legyen kéznél szerszám (például lapát vagy ásó), amivel kordában tarthatók a lángok.
  • Mindig tájékozódjanak az időjárásról! Szeles időben ne gyújtsanak tüzet, és ha feltámad a szél, azonnal oltsák el a lángokat.
  • Egyszerre csak akkora kupacot gyújtsanak meg, amelyet szükség esetén el is tudnak oltani.

Ha minden elővigyázatosság ellenére mégis elszabadul a tűz, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót, és értesíteni a tűzoltókat.

 

