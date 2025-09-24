2 órája
Kerttűz helyett komposzt: az okosabb út a zöldhulladékhoz
A kerti munkák idején nemcsak a szépségre és a rendezettségre kell figyelni, hanem a biztonságra is. Az őszi kertrendezés során különösen fontos a tűzesetek megelőzése, hiszen a száraz növényi hulladék könnyen lángra kaphat. A komposztálás környezetbarát és biztonságos alternatívát kínál, de ha mégis az égetés mellett döntünk, szigorú szabályokat kell betartani.
A növényi hulladék kezelésének legjobb és legbiztonságosabb módja a komposztálás, amely nemcsak környezetbarát, de tűzvédelmi szempontból is jóval biztonságosabb megoldás, írja a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Összeállításunkban hasznos tanácsokat olvashat, hogy minél hatékonyabb legyen az őszi kertrendezés.
Őszi kertrendezés okosan: hogyan szabaduljunk meg a zöldhulladéktól?
Amennyiben valaki mégis az égetés mellett dönt, azt kizárólag akkor teheti meg, ha a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezte. A zöldhulladék égetésére csak a rendeletben meghatározott időszakban és feltételekkel kerülhet sor. Az aktuális szabályozás az adott település hivatalos honlapján, illetve a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletkeresőjében érhető el. Ha az önkormányzatnak nincs vonatkozó rendelete, akkor tilos az avar és a kerti hulladék égetése.
Akik engedéllyel égetnek, az alábbi szabályokat mindenképpen tartsák be:
- Benzinnel, gázolajjal, alkohollal soha ne locsolják be a növényi hulladékot, és ne öntsenek éghető folyadékot a tűzre.Ezek gőzei könnyen belobbanhatnak, többméteres lángokat okozva, ami súlyos égési sérüléshez vezethet.
- A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Az égetés megkezdésekor legyen a közelben oltóvíz.
- Legyen kéznél szerszám (például lapát vagy ásó), amivel kordában tarthatók a lángok.
- Mindig tájékozódjanak az időjárásról! Szeles időben ne gyújtsanak tüzet, és ha feltámad a szél, azonnal oltsák el a lángokat.
- Egyszerre csak akkora kupacot gyújtsanak meg, amelyet szükség esetén el is tudnak oltani.
Ha minden elővigyázatosság ellenére mégis elszabadul a tűz, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót, és értesíteni a tűzoltókat.