Összefogás a gátakon: így mentették meg Kisapostagot és Baracsot

– A tapasztalat, a rutin rendelkezésre állt?

– Igen. 2013-ban hasonló vízállással kellett szembenéznünk. Természetesen nagy segítséget jelentett a hivatásos állomány tapasztalata, iránymutatása. Gyakorlatilag minden elképzelhető helyzetre tudtunk reagálni.

– Állami részről miben mutatkozott meg a segítség?



A hivatásos állomány idevezénylésén felül kaptunk ellátmányt is. Az idei év tavaszán pedig vis maior támogatásban részesült a település, melyből a védekezésnél felhasznált homokmennyiséget, fuvarokat, zsákokat tudtuk kifizetni. Ez óriási segítség volt!

– Az árvízi védekezés azonban nem ott végződik, hogy kirakjuk a zsákokat a helyszínre. Az összefogás a víz utáni területrendezésben is tetten érhető volt?

– Fantasztikus összefogás jellemezte ezt az időszakot is. Kiemelhető a környékbeli iskolások szerepe. Például Dunaújvárosból a Bánki iskola, a Dunaferr iskola, Sárbogárdról a gimnázium tanulói nagyon aktívak voltak. Részt vettek nemcsak az építkezésnél, hanem a bontásnál is. Gyakorlatilag egy hét alatt elbontásra kerültek a gátak. Szerencsére csak kis mértékben érintkezett a homok a Duna vizével, így kevesebb veszélyes anyag keletkezett.

– A civil szervezetek életében mit jelentett ez a kihívás?

– Úgy gondolom, sokkal jobban összekovácsolta őket. Jó érzés volt látni, mennyire él a lokálpatriotizmus, és nekik sem kellett kétszer mondani, hogy jöjjenek segíteni. Itt a Bárka vendéglő is nagy veszélyben volt, és itt is óriási mentőcsapat jött össze. Arra számítottunk, hogy az elpakolás majd több napig fog tartani. Erre megjelentek a környékről baracsi, kisapostagi, dunaújvárosi lakosok, és egy délután elpakolták az összes homokzsákot! Tehát mindenképpen egy remek közösségkovácsoló esemény is volt az árvízi munka. Ezúttal is köszönet illet mindenkit!

Visszaemlékező körképünk alkalmával kilátogattunk a Duna-parti rakodóra is, ahol a Kisapostagi Polgárőr Egyesület elnökével, Turóczi Erikkel találkoztunk járőrözés közben. Ő így emlékszik a nagy árvízre: