2 órája
Összefogás a gátakon: így mentették meg Kisapostagot és Baracsot
Tavaly szeptemberben ismét próbára tette a közösségeket a Duna. Az árvíz napokon át fenyegette Kisapostag és Baracs környékét, de hivatásosok és civilek összefogásának köszönhetően sikerült megfékezni a folyót. A helyiek és az önkéntesek példát mutattak kitartásból, összetartásból és közösségi erőből.
Ávízi védekezés Kisapostagnál
Fotó: Horváth László
Tavaly szeptemberben ismét komoly próbatétel elé állította a Duna a folyó mentén élőket. Az árvíz napokon át fenyegette a Kisapostag és Baracs környéki gátakat, de a hivatásos erők és a civilek összefogásának köszönhetően sikerült megvédeni a településeket. A helyiek példát mutattak összetartásból és kitartásból, miközben éjjel-nappal dolgoztak a homokzsákok mellett.
Szorításban a dunai gátak!: Az árvíz napokon át fenyegette Kisapostag és Baracs környékét
Cikkünkben a tavalyi árvízre emlékezünk, miként küzdöttek hősiesen a gátakon hivatásosok és civilek Kisapostagnál és Baracs Duna-parti szakaszán.
2024. szeptember 17–24. közötti időszakban izgalmas reggelekre ébredhettek az érintett folyóparton lakók. A napról napra jelentősen emelkedő Duna veszélyeztetett ingatlant, kertet, embereket és nem utolsósorban állatokat is. A község azonban nem maradt magára a bajban. Ahogy az árvízi szemlén részt vevő miniszterelnök, Orbán Viktor fogalmazott:
Általában azt lehet mondani, hogy ha baj van, akkor a magyarok jobban összefognak. Sőt, össze is kapaszkodnak.
Orbán Viktor miniszterelnök ellenőrizte az árvízi védekezéstFotók: Horváth László
Az összefogásról és az emlékekről kérdeztük az árvízi védekezésben résztvevőket. Elsőként Kisapostag polgármesterével, Nagy Attilával idéztük fel az eseményeket, akivel a legkritikusabb helyszínre is kimentünk.
– Tavaly nem állhattunk volna ezen a területen ilyen nyugodtan. Gumicsizma nélkül egészen biztosan nem. Milyen emlékek maradtak, és melyek voltak a legemlékezetesebb pontjai az árvíznek?
– Szerencsére nagyon jó emlékek maradtak, hiszen megúsztuk a nagyobb problémát. Az előrejelzések szerint egészen magas vízállással kellett kalkulálni, ami közel hasonló volt a 2013-as szinthez. Hatméteres vízemelkedést hozott az ár. Ezen a helyen is térdig ért a víz! Semmit nem bíztunk a véletlenre, mert a védekezést időben megkezdtük. Már négy nappal a tetőzést megelőzően nekiálltunk az előkészületeknek, melybe nagy számban bekapcsolódtak a helyi lakosok is. Az idősebbek az ellátmány biztosításában segédkeztek, a fiatalabbak pedig a fizikai munkából vették ki a részüket. Olyan közösségi összefogás jött létre, hogy még nagyobb vízállásnál is meg tudtuk volna védeni az embereket.
– A tapasztalat, a rutin rendelkezésre állt?
– Igen. 2013-ban hasonló vízállással kellett szembenéznünk. Természetesen nagy segítséget jelentett a hivatásos állomány tapasztalata, iránymutatása. Gyakorlatilag minden elképzelhető helyzetre tudtunk reagálni.
– Állami részről miben mutatkozott meg a segítség?
A hivatásos állomány idevezénylésén felül kaptunk ellátmányt is. Az idei év tavaszán pedig vis maior támogatásban részesült a település, melyből a védekezésnél felhasznált homokmennyiséget, fuvarokat, zsákokat tudtuk kifizetni. Ez óriási segítség volt!
– Az árvízi védekezés azonban nem ott végződik, hogy kirakjuk a zsákokat a helyszínre. Az összefogás a víz utáni területrendezésben is tetten érhető volt?
– Fantasztikus összefogás jellemezte ezt az időszakot is. Kiemelhető a környékbeli iskolások szerepe. Például Dunaújvárosból a Bánki iskola, a Dunaferr iskola, Sárbogárdról a gimnázium tanulói nagyon aktívak voltak. Részt vettek nemcsak az építkezésnél, hanem a bontásnál is. Gyakorlatilag egy hét alatt elbontásra kerültek a gátak. Szerencsére csak kis mértékben érintkezett a homok a Duna vizével, így kevesebb veszélyes anyag keletkezett.
– A civil szervezetek életében mit jelentett ez a kihívás?
– Úgy gondolom, sokkal jobban összekovácsolta őket. Jó érzés volt látni, mennyire él a lokálpatriotizmus, és nekik sem kellett kétszer mondani, hogy jöjjenek segíteni. Itt a Bárka vendéglő is nagy veszélyben volt, és itt is óriási mentőcsapat jött össze. Arra számítottunk, hogy az elpakolás majd több napig fog tartani. Erre megjelentek a környékről baracsi, kisapostagi, dunaújvárosi lakosok, és egy délután elpakolták az összes homokzsákot! Tehát mindenképpen egy remek közösségkovácsoló esemény is volt az árvízi munka. Ezúttal is köszönet illet mindenkit!
Visszaemlékező körképünk alkalmával kilátogattunk a Duna-parti rakodóra is, ahol a Kisapostagi Polgárőr Egyesület elnökével, Turóczi Erikkel találkoztunk járőrözés közben. Ő így emlékszik a nagy árvízre:
– Akkor én még tagként vettem részt a védekezésben. Különböző áteresztő pontokon teljesítettünk szolgálatot, hogy a védekezési munka ne zavarja a közlekedést. Éjjel-nappal adtuk a szolgálatot.
– Mennyire voltak közreműködőek az emberek?
– Egy-két kivétellel a nagy többség megértette a helyzetet, és a katasztrófatúrizmus sem volt jellemző.
Kisapostag: Tetőzés előtt az árvízFotók: Horváth László
Bereczki Gabriella, Panoráma úti lakos így emlékezett:
– Nagy volt a riadalom, mivel mindenki féltette a házát. A bajban viszont rendkívül összefogtak az emberek, a szomszédoktól kezdve a falubelieken át más települések önkéntes csapataival együtt. Ennek ellenére az izgalmas éjszaka emléke is megmaradt, amikor félóránként mentünk hátra és néztük a vizet, de túléltük. Az ingatlanjainkba nem jött be, viszont a telkek alsó szintjei vízben álltak. Sikeresnek mondható a védekezés.
Szatmáriné Piroska, a Kisapostagi Nőegylet vezetője:
– Már az előző nagy árvíznél is a Vöröskereszttel együtt dolgozva ott voltunk. Ahogy most is, az első pillanatoktól kezdve felajánlottuk az ellátmány biztosítását. Zsíros kenyeret, teát, süteményeket készítettünk, amit minden nap délelőtt eljuttattunk a dolgozókhoz. Kis kosárban vittük a forró kávét, gyümölcsöt, vizet. Még be is „csónakáztunk” egy terepjáróval a belső térre, az ott dolgozó önkéntesekhez. Vállaltuk a számunkra is izgalmas tevékenységet. Felváltva voltunk beosztva a segítő láncba.–
Vadász Bence Máté, a Kisapostagi Ifjúsági Klub vezetője így fogalmazott:
– Kádár Richárd például édesapjával volt kint a védekezésnél. Én magam Győrben végeztem ugyanezt a tevékenységet, mert ott tanulok. Tehát egyesek a kisapostagi árvíznél, mások pedig más Duna-menti településeken rakták a homokzsákokat. Megítélésem szerint a vészhelyzet sokkal jobban összekovácsolta a társaságot. Hasonló esetben újra mozgósíthatóak lennénk, és nagyobb gőzerővel, hiszen mindenki, aki részt vett, szívesen és jó emlékekkel idézheti fel a védekezés történeteit. Olyan találkozások, beszélgetések voltak, amelyek más környezetben nem is lehetnének. Ráadásul nagyon hasznos is.
A dunai árvíz visszahúzódása a Bárka VendéglőnélFotók: Horváth László
Az elhangzottak alapján nem kell különösebben bizonyítani, milyen helyi és országos összefogás jellemezte a 2024-es dunai árvízi védekezést, melyet a kisapostagi helyszínen Orbán Viktor miniszterelnök is megtekintett.
A duol.hu kérdésére, hogy az országjárás során mi a tapasztalat, milyen az összefogás a magyar emberek között, elmondta:
– Az ország ilyenkor a dunai árvízi védekezés szempontjából három részből áll: a Budapest feletti, a Budapest és a Budapest alatti szakaszból. A bajok tipikusan Budapest felett szoktak jelentkezni. Ott sokkal több emberre van szükség. Ahogy jövünk lefelé, annál jobb állapotban vannak a védműveink. Általában azt lehet mondani, hogy ha baj van, akkor a magyarok jobban összefognak. Sőt, össze is kapaszkodnak. Magyarország ezt az árvizet kivédte, sikeresen védekezett. Magyarország ezt meg tudja csinálni.
– zárta szavait Orbán Viktor miniszterelnök kisapostagi látogatása alkalmával.
Mi történik most?
Az események rávilágítottak arra, hogy hosszú távon nem elegendő az ideiglenes megoldásokra hagyatkozni. Társoldalunk, a feol.hu megkereste Nagy Attilát, Kisapostag polgármesterét, aki úgy tudja, előrelépések történtek egy állandó védmű kiépítése érdekében. A tervek szerint mintegy ötszáz méter hosszú gát épülne a Panoráma utca környékén, közvetlenül a Duna-parton.
A beruházás a Vízügy hatáskörébe tartozik, a szükséges önkormányzati adatszolgáltatás már megtörtént. A kivitelezés azonban forrásfüggő, így a megvalósítás időpontja egyelőre bizonytalan.