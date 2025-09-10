szeptember 10., szerda

Veszély a szív- és érrendszeri betegeknek

Holnap már hidegfronti hatás terheli szervezetünket, amely sokaknál kellemetlen tüneteket okozhat. Az orvosmeteorológia szerint ez a típusú fronthatás különösen megviselheti a frontérzékenyeket, időseket, valamint a szív- és érrendszeri problémákkal élőket.

Duol.hu

Csütörtök környékén komoly hőterhelésre kell számítani. Eleinte borongós marad az ég, majd csökkenhet a felhőzet. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd elszórtan alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 22-26 fok között mozog a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu. Lássuk milyen terhet ró ez a szervezetünkre az orvosmeteorológia szerint.

orvosmeteorológia
Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján ilyenkor gyakori a fejfájás
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Orvosmeteorológia

Az időjárás előrejelzésünk szerint szervezetünket jelenleg kettős fronthatás terheli, amely különösen a hidegfrontra érzékenyek számára jelent nagyobb megterhelést. Ilyenkor fokozódhatnak a görcsös panaszok, egyre intenzívebb fejfájás alakulhat ki, és a stroke kockázata is emelkedhet. Gyakori tünet a fáradtság, az alvászavar és a teljesítőképesség csökkenése. A szív- és érrendszeri problémákkal élők esetében a frontátvonulás tovább nehezíti az alkalmazkodást: gyorsulhat a szívritmus, emelkedhet a vérnyomás, ami növeli a vérrögképződés, embóliák, illetve a szívinfarktus és agyvérzés kialakulásának veszélyét.

 

