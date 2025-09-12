szeptember 12., péntek

Készüljön fel időben, lehet, hogy meg fog fájdulni a fele!

Címkék#Orvosmeteorológia#reflex#melegfront

A hétvége időjárása igazi átmenetet hoz a nyár és a kora ősz között. Az orvosmeteorológia szerint a pénteki derült, nyárias idő után szombaton zivatarok, vasárnap pedig hűvösebb, szelesebb, frontosabb időjárás várható, ami többeknél okozhat közérzeti panaszokat. Az időjárás így nemcsak a programokat, hanem a szervezetünket is próbára teheti.

Duol.hu

A nyár még ma is megmutatta magát, de a hétvége már az ősz előszelét hozza. Az orvosmeteorológia szerint a pénteki napos, meleg idő után szombaton záporok és zivatarok, vasárnap pedig lehűlés és szeles idő várható. Lássuk milyen terhet ró ez a szervezetünkre az orvosmeteorológia szerint.

orvosmeteorológia
Az orvosmeteorológia megfigyelései alapján szombaton gyakori lesz a fejfájás
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

Orvosmeteorológia

Ma a reggeli párafoltok feloszlása után ragyogó napsütés uralkodott, csapadék sehol sem fordult elő, és csak kevés fátyolfelhő zavarta az égboltot. A hőmérséklet nyárias meleget hozott, a maximumok 26 fok körül alakultak. Az időjárás kifejezetten kedvezően hatott a szervezetünkre: a meleg, száraz levegő és a sok napsütés jó közérzetet biztosított, élénkítőleg hatott a keringésre, javította a hangulatot és a

Az időjárás előrejelzésünk szerint szombaton eleinte sok napsütésre van kilátás, majd a nap folyamán egyre több gomolyfelhő képződhet. Estétől többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, amelyek átmenetileg felfrissítik a levegőt, de a hirtelen légköri változások érzékenyen érinthetik a frontérzékenyeket: fejfájás, vérnyomás-ingadozás, ingerlékenység jelentkezhet. A hőmérséklet 25–29 fok közé emelkedik, a délkeleti szél többfelé megélénkülhet, ami mérsékelheti a melegérzetet.

Vasárnap délelőtt az erősen felhős ég alatt többfelé záporok, zivatarok valószínűek. Délután nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, ugyanakkor a szél északnyugatira fordul, többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet 21–22 fok köré esik vissza, ezzel igazi kora őszi idő köszönt be. A frontérzékenyek ilyenkor ismét panaszokra számíthatnak: a lehűlés, a szelesebb idő felerősítheti az ízületi fájdalmakat, valamint fáradékonyság, levertség is jelentkezhet.

Forrás: koponyeg.hu

 

