Oroszlánrészt vállalt a magyar sikerből a fiatal kenus, Kollár Kristóf

Világbajnoki címet ért a kisapostagi ritmus, Kollár Kristóf már az olimpiáról álmodik

A magyar kajak-kenu sport újabb világsikernek örülhet: a milánói világbajnokságon a magyar C4-500-as négyes aranyérmet szerzett. A győztes egység tagja volt a kisapostagi származású Kollár Kristóf is, aki a hajó első pozíciójából adta a ritmust a csapatnak, és ezzel oroszlánrészt vállalt a diadalból. A fiatal kenus a versenyt követően párosban is dobogóra állhatott, így két éremmel térhetett haza a világbajnokságról.

Tovább olvasok

Szünidei gyermekétkeztetés 2025-ben: minden fontos tudnivaló egy helyen

A szünidei gyermekétkeztetés keretében Dunaújvárosban idén ősszel és télen is ingyenes meleg ebédet kaphatnak a rászoruló kiskorúak.

Tovább olvasok

A tanévkezdés, és ami utána következik - különórák, edzések, szakkörök

Megkezdődött a tanév, ami sok kiadással jár egy-egy család számára. Arról nem is beszélve, hogy nem egyszeri kiadásokról van szó, hiszen a teljes tanévnek komoly költsége van. Akkor meg nem említettük azt, hogy sok család tanításon kívül is fizet a szemefénye után a különböző szakkörökben, sportegyesületekben.

Tovább olvasok

Összetartó közösség – sikeres évet zárt az óvodai SZMK

Az óvodai szülői munkaközösség (SZMK) tagjai ismét köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik az elmúlt nevelési év során támogatták programjaikat és kezdeményezéseiket. A kisapostagi óvoda szülői közössége számos értékes fejlesztést valósított meg a gyerekek örömére és a mindennapi óvodai élet színesítésére.

Tovább olvasok