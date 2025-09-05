szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

27°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bővítés

21 perce

Örömteli gond miatt talált gyors megoldást az iskolai problémára az önkormányzat

Címkék#segítség#gyereklétszám#önkormányzat#probléma#tanterem#iskola#tankerület#Rácalmás

A megnövekedett gyereklétszám miatt tanterem problémákkal kell szembenéznie a rácalmási általános iskolának. A tankerület megkeresésére az önkormányzat segítséget gyors megoldást ajánlott.

Duol.hu

Rácalmás önkormányzatának közösségi oldala számolt be arról, hogy a múlt héten a képviselő-testület tagjai két, önkormányzati tulajdonú épület felújítási munkálatainak előrehaladásáról tájékozódtak a helyszíneken. Tudott probléma a városban, hogy a megnövekedett gyereklétszám miatt kevés a tanterem, ezért örömteli gondokkal küzd a helyi általános iskola. A tankerület megkeresésére az önkormányzat segítséget ajánlott, így az iskolával szemben, a Fő tér 1. szám alatt található önkormányzati ingatlanban egy tantermet alakítottak ki, teljesen új, korszerű berendezéssel, ahol egy osztály kényelmes elhelyezése megoldott. A közeljövőben pedig az iskolaépület bővítését is finanszírozza az önkormányzat. Továbbá felújíttatta a város a Jankovich-kúria kezelésében lévő, Kiss Ernő utcai egykori csónakházat is. A létesítményt egy vállalkozás sport és rekreációs célokra hosszabb távra kibérelte szeptember 1-től, ezáltal bevételt termel a városnak a hosszabb ideje üresen álló épület.

örömteli gond
Elkészült az új tanterem, a város segített az örömteli gond megoldásán
Forrás: Rácalmás önkormányzata

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu