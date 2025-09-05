Örömteli gond miatt talált gyors megoldást az iskolai problémára az önkormányzat

Rácalmás önkormányzatának közösségi oldala számolt be arról, hogy a múlt héten a képviselő-testület tagjai két, önkormányzati tulajdonú épület felújítási munkálatainak előrehaladásáról tájékozódtak a helyszíneken. Tudott probléma a városban, hogy a megnövekedett gyereklétszám miatt kevés a tanterem, ezért örömteli gondokkal küzd a helyi általános iskola. A tankerület megkeresésére az önkormányzat segítséget ajánlott, így az iskolával szemben, a Fő tér 1. szám alatt található önkormányzati ingatlanban egy tantermet alakítottak ki, teljesen új, korszerű berendezéssel, ahol egy osztály kényelmes elhelyezése megoldott. A közeljövőben pedig az iskolaépület bővítését is finanszírozza az önkormányzat. Továbbá felújíttatta a város a Jankovich-kúria kezelésében lévő, Kiss Ernő utcai egykori csónakházat is. A létesítményt egy vállalkozás sport és rekreációs célokra hosszabb távra kibérelte szeptember 1-től, ezáltal bevételt termel a városnak a hosszabb ideje üresen álló épület.

Elkészült az új tanterem, a város segített az örömteli gond megoldásán

Forrás: Rácalmás önkormányzata