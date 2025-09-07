2 órája
Orbán Viktor Kötcsén vázolja fel a jövő fő kérdéseit
Az idei kötcsei polgári piknik különlegesebb lesz, mint az eddigiek. Orbán Viktor politikai-szellemi iránytűként is szolgáló hagyományosan beszédét ugyanis most élőben is lehet majd követni. A nap folyamán folyamatosan beszámolunk a nagy múltú találkozó eseményeiről, híreiről.
Vasárnap ismét Kötcsén tartják a polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el politikai évadnyitó beszédét. Az idei rendezvény újdonsága, hogy most először élőben közvetítik a közösségi médiában, így ország-világ figyelemmel kísérheti a miniszterelnök gondolatait.
Miről fog beszélni Orbán Viktor?
A felszólalásban várhatóan a 2026-os választások, az Európai Unió jövője, a háború és a gazdaság kérdései kerülnek előtérbe. Mint a Magyar Nemzet emlékeztetett rá, Orbán Viktor kötcsei üzenetei mindig iránymutatóak, most is fontos politikai irányokat fog kijelölni. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén a miniszterlenök 16 órakor szólal majd fel.
A Tiszások is rárepültek Kötcsére
Mint ismert, Magyar Péterék is találkozót szerveztek Kötcsére, ahol korábban maga a Tisza-párt elnöke is lelkesen tapsolt. Igaz akkor még Varga Judit volt igazságügyminiszter férjeként. Úgy hírlik, hogy a hagyományos jbboldali-nemzeti találkozóra provokációval is készülnek a tiszások, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról. Mint ismert, a Tisza-adó napvilágra kerülése óta izzik a talaj Magyar Péterék lába alatt.
Plakátkampány indut Kötcsén
Kötcsén kezdődött a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt terveire hívja fel a figyelmet. A mozgalom szerint Magyar Péterék többkulcsos adót vezetnének be, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. Ez az átlag alatt keresőket is komolyabban sújtaná. Az akció célja, hogy minden választó tudjon ezekről a szándékokról.
Kötcsei fotók: így készül a kistelepülés
A Sonline ahelyszínről jelentkezett friss, délelőtti fotókkal. Mutatjuk az érkezőket, a készültséget.
Balhéval kennék el a Tisza-adó botrányát Magyar Péterék?
A hírek szerint a tiszások az összeomlásuk miatt provokációt szerveznek Kötcsére, amellyel a fókuszt akarják elterelni a kiszivárgott adóemelési botrányról, és a párt hitelességi válságáról.
→További részletek cikkünkben.
Orbán Viktor betekintést engedett a kötcsei sátor és a bográcsok világába, ahol vasárnap délután adománygyűjtésre is sor kerül.
Botrányok árnyékában vonul Kötcsére a Tisza Párt
A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter vasárnapra hirdette meg kötcsei rendezvényét, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor is felszólal a polgári pikniken. A párt közben komoly válságban van, hiszen kiderült: többkulcsos adórendszert, vagyis adóemelést terveznek. Tarr Zoltán alelnök erről egy etyeki beszédben beszélt nyíltan.
Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a kötcsei események idején fokozott rendőri jelenlét várható. A TEK és a rendőrség útlezárásokkal, igazoltatásokkal és járműellenőrzésekkel biztosítja a települést és a rendezvények résztvevőit.