Vasárnap ismét Kötcsén tartják a polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el politikai évadnyitó beszédét. Az idei rendezvény újdonsága, hogy most először élőben közvetítik a közösségi médiában, így ország-világ figyelemmel kísérheti a miniszterelnök gondolatait.

Orbán Viktor Kötcsén vázolja fel a jövő fő kérdéseit, beszéde élőben követhető lesz

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Miről fog beszélni Orbán Viktor?

A felszólalásban várhatóan a 2026-os választások, az Európai Unió jövője, a háború és a gazdaság kérdései kerülnek előtérbe. Mint a Magyar Nemzet emlékeztetett rá, Orbán Viktor kötcsei üzenetei mindig iránymutatóak, most is fontos politikai irányokat fog kijelölni. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén a miniszterlenök 16 órakor szólal majd fel.

A Tiszások is rárepültek Kötcsére

Mint ismert, Magyar Péterék is találkozót szerveztek Kötcsére, ahol korábban maga a Tisza-párt elnöke is lelkesen tapsolt. Igaz akkor még Varga Judit volt igazságügyminiszter férjeként. Úgy hírlik, hogy a hagyományos jbboldali-nemzeti találkozóra provokációval is készülnek a tiszások, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról. Mint ismert, a Tisza-adó napvilágra kerülése óta izzik a talaj Magyar Péterék lába alatt.