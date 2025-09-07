szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

21°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miniszterelnöki iránytű

2 órája

Orbán Viktor Kötcsén vázolja fel a jövő fő kérdéseit

Címkék#kötcsei piknik#Orbán Viktor#beszéd

Az idei kötcsei polgári piknik különlegesebb lesz, mint az eddigiek. Orbán Viktor politikai-szellemi iránytűként is szolgáló hagyományosan beszédét ugyanis most élőben is lehet majd követni. A nap folyamán folyamatosan beszámolunk a nagy múltú találkozó eseményeiről, híreiről.

Duol.hu

Vasárnap ismét Kötcsén tartják a polgári pikniket, ahol 2004 óta Orbán Viktor mondja el politikai évadnyitó beszédét. Az idei rendezvény újdonsága, hogy most először élőben közvetítik a közösségi médiában, így ország-világ figyelemmel kísérheti a miniszterelnök gondolatait.

Orbán Viktor Kötcsén vázolja fel a jövő fő kérdéseit
Orbán Viktor Kötcsén vázolja fel a jövő fő kérdéseit, beszéde élőben követhető lesz
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Miről fog beszélni Orbán Viktor?

A felszólalásban várhatóan a 2026-os választások, az Európai Unió jövője, a háború és a gazdaság kérdései kerülnek előtérbe. Mint a Magyar Nemzet emlékeztetett rá, Orbán Viktor kötcsei üzenetei mindig iránymutatóak, most is fontos politikai irányokat fog kijelölni. A Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén a miniszterlenök 16 órakor szólal majd fel. 

A Tiszások is rárepültek Kötcsére

Mint ismert, Magyar Péterék is találkozót szerveztek Kötcsére, ahol korábban maga a Tisza-párt elnöke is lelkesen tapsolt. Igaz akkor még Varga Judit volt igazságügyminiszter férjeként. Úgy hírlik, hogy a hagyományos jbboldali-nemzeti találkozóra provokációval is készülnek a tiszások, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési botrányukról. Mint ismert, a Tisza-adó napvilágra kerülése óta izzik a talaj Magyar Péterék lába alatt.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Plakátkampány indut Kötcsén

Kötcsén kezdődött a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt terveire hívja fel a figyelmet. A mozgalom szerint Magyar Péterék többkulcsos adót vezetnének be, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. Ez az átlag alatt keresőket is komolyabban sújtaná. Az akció célja, hogy minden választó tudjon ezekről a szándékokról.

 

Kötcsei fotók: így készül a kistelepülés

A Sonline  ahelyszínről jelentkezett friss, délelőtti fotókkal. Mutatjuk az érkezőket, a készültséget.

Balhéval kennék el a Tisza-adó botrányát Magyar Péterék?

A hírek szerint a tiszások az összeomlásuk miatt provokációt szerveznek Kötcsére, amellyel a fókuszt akarják elterelni a kiszivárgott adóemelési botrányról, és a párt hitelességi válságáról.

→További részletek cikkünkben.

Orbán Viktor betekintést engedett a kötcsei sátor és a bográcsok világába, ahol vasárnap délután adománygyűjtésre is sor kerül.

 

Botrányok árnyékában vonul Kötcsére a Tisza Párt

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter vasárnapra hirdette meg kötcsei rendezvényét, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor is felszólal a polgári pikniken. A párt közben komoly válságban van, hiszen kiderült: többkulcsos adórendszert, vagyis adóemelést terveznek. Tarr Zoltán alelnök erről egy etyeki beszédben beszélt nyíltan.

Ahogy a Magyar Nemzet is megírta, a kötcsei események idején fokozott rendőri jelenlét várható. A TEK és a rendőrség útlezárásokkal, igazoltatásokkal és járműellenőrzésekkel biztosítja a települést és a rendezvények résztvevőit.
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu