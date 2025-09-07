Kötcsén élőben beszél Orbán – figyel az egész ország

Idén újdonság, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei pikniken elhangzó szavait a közösségi médián keresztül élőben is hallhatjuk, a közvetítés 16 órakor kezdődik.

Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország

Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A beszéd fókuszában a 2026-os választásokra készített „győzelmi terv”, valamint a szuverenitás és a gazdasági ellenállóképesség áll. Az előző évek piknikjei mindig emlékezetes üzeneteket hoztak: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2024-ben gazdasági semlegességről volt szó. Most is irányt mutatnak a miniszterelnök gondolatai.

Ez történt Orbán Viktor beszéde előtt

