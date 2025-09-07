szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

26°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kövesd a Dulon!

2 órája

Kötcsén élőben beszél Orbán – figyel az egész ország

Címkék#kötcsei piknik#Orbán Viktor#beszéd

A kötcsei piknik 2025-ben is az érdekklődás középontjában van. Vasárnap délután a Dobozy-kúria kertjében rendezik a Polgári Pikniket, amely minden évben Orbán Viktor szezonnyitó beszédével válik politikai iránytűvé.

Duol.hu

Idén újdonság, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei pikniken elhangzó szavait a közösségi médián keresztül élőben is hallhatjuk, a közvetítés 16 órakor kezdődik. 

Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Orbán Viktor beszédére figyel az egész ország
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

A beszéd fókuszában a 2026-os választásokra készített „győzelmi terv”, valamint a szuverenitás és a gazdasági ellenállóképesség áll. Az előző évek piknikjei mindig emlékezetes üzeneteket hoztak: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2024-ben gazdasági semlegességről volt szó. Most is irányt mutatnak a miniszterelnök gondolatai.

Ez történt Orbán Viktor beszéde előtt

Reggeltől nyomon követtük a kötcsei eseményeket, Magyar Péterék agresszív érkezésétől kezdve az igazi polgári piknikes hangulatok. Részletek korábbi cikkünkben

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

A körkörös Európa modellje

A kormányfő szerint a kiút az unió mélyreható átszervezése. Egy „körkörös Európa” modelljét vázolta fel, amelyben a tagállamok eltérő szinteken kapcsolódhatnak egymáshoz. 

  • Az első, legkülső körében azok az országok helyezkednének el, amelyek csupán két területen akarnak együttműködni: a katonai biztonságban és az energiabiztonságban. Ide sorolható Törökország, az Egyesült Királyság, de akár Ukrajna is.
  • A második kör a közös piacot jelentené. Ebben az övezetben azok az államok kapnának helyet, amelyek a biztonság mellett a gazdasági együttműködésből is részesedni kívánnak, hasonlóan a mostani EU-s belső piachoz.
  • A harmadik kör a közös pénzhez, vagyis az eurózónához kapcsolódna. Itt már a közös monetáris politika mögé közös költségvetés is társulna, ami stabilitást biztosítana az érintett tagállamoknak.
  • A negyedik, legbelső kör pedig a politikai unió lenne, ahol nemcsak a gazdasági együttműködés, hanem közös politikai elvek és értékek is kötelezően érvényesülnének. Ide tartozna a migrációhoz, a jogállamisághoz vagy a társadalmi kérdésekhez kapcsolódó közös szabályozás és annak kikényszeríthetősége is.

A kormányfő leszögezte, csak egy ilyen körkörös, rugalmas szerkezet biztosíthatja, hogy az európai országok különböző szintű együttműködésekben, de mégis közösen működjenek. Ha erre nem áll át az unió, a kormányfő szerint „legfeljebb még egy hétéves költségvetés készülhet el, aztán szétbomlik”.

Ukrajna felosztása megkezdődött

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna sorsa megpecsételődni látszik, az ország felosztása pedig ár megkezdődött. „Orosz zóna már létezik, a vita ma csak arról szól, hány megyét tartalmazzon” – mondta. Orbán Viktor szerint Ukrajna három részre szakad: orosz övezetre, egy demilitarizált területre, valamint egy nyugati zónára.

A miniszterelnök ezután az Európai Unió helyzetét értékelte. Felidézte: 2008-ban az EU még a világ gazdasági teljesítményének 25 százalékát adta, míg az Egyesült Államok 23-at. Ma az arány megfordult, az amerikaiak 27, az európaiak viszont csupán 17 százalékot képviselnek. „Ez egyértelműen a rossz európai vezetés következménye” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kijelentette: az Európai Unió jelenleg a szétfeslés állapotába lépett, és ha ez így folytatódik, a szervezet legfeljebb még egy hétéves költségvetést tud elfogadni. „Ez lesz az Unió utolsó költségvetése, ha nem történik gyökeres változás” – fogalmazott.

 

Mi lesz az uniós gazdasággal?

A kormányfő szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve aligha. Pozitívan nyilatkozott azonban Lengyelországról, ahol szerinte kezd végetérni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a Visegrádi Négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a Nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.

Kelet-Európa őrzi a nyugati értékeket

Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha, miközben a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni. Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg.

Ott kakaskodás, itt következetes nyíltság

Orbán Viktor, ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, kiemelte: az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta. „Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, és szerinte a jövőben, a 2026-os választáson is ez lesz a döntő kérdés:

kiben lehet bízni?

A miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli. Ezt bizonyíta kötcsei fellépésük is.

− Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – utalt a miniszterelnök Magyar Péterre. 

Madarat tolláról, ugye....

Ruszin-Szendi Romulusz sajtómunkással lökdösődött, mert az kérdezni mert. A Mandiner munkatárda is megtapasztalhatta, milyen is a Tisza-féle szeretetország. Mindeközben Magyar Péterék belül is dühönghetnek: jól látni, milyen gyér az érdeklődés a kötcsei próbálkozásuk iránt. 

Miről lesz ma szó?

Ezek lehetnek a történelmi Orbán-beszéd fő elemei az Origo szerint

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu