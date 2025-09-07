2 órája
Kötcsén élőben beszél Orbán – figyel az egész ország
A kötcsei piknik 2025-ben is az érdekklődás középontjában van. Vasárnap délután a Dobozy-kúria kertjében rendezik a Polgári Pikniket, amely minden évben Orbán Viktor szezonnyitó beszédével válik politikai iránytűvé.
Idén újdonság, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei pikniken elhangzó szavait a közösségi médián keresztül élőben is hallhatjuk, a közvetítés 16 órakor kezdődik.
A beszéd fókuszában a 2026-os választásokra készített „győzelmi terv”, valamint a szuverenitás és a gazdasági ellenállóképesség áll. Az előző évek piknikjei mindig emlékezetes üzeneteket hoztak: 2018-ban kampányról, 2021-ben stabilitásról, 2024-ben gazdasági semlegességről volt szó. Most is irányt mutatnak a miniszterelnök gondolatai.
A körkörös Európa modellje
A kormányfő szerint a kiút az unió mélyreható átszervezése. Egy „körkörös Európa” modelljét vázolta fel, amelyben a tagállamok eltérő szinteken kapcsolódhatnak egymáshoz.
- Az első, legkülső körében azok az országok helyezkednének el, amelyek csupán két területen akarnak együttműködni: a katonai biztonságban és az energiabiztonságban. Ide sorolható Törökország, az Egyesült Királyság, de akár Ukrajna is.
- A második kör a közös piacot jelentené. Ebben az övezetben azok az államok kapnának helyet, amelyek a biztonság mellett a gazdasági együttműködésből is részesedni kívánnak, hasonlóan a mostani EU-s belső piachoz.
- A harmadik kör a közös pénzhez, vagyis az eurózónához kapcsolódna. Itt már a közös monetáris politika mögé közös költségvetés is társulna, ami stabilitást biztosítana az érintett tagállamoknak.
- A negyedik, legbelső kör pedig a politikai unió lenne, ahol nemcsak a gazdasági együttműködés, hanem közös politikai elvek és értékek is kötelezően érvényesülnének. Ide tartozna a migrációhoz, a jogállamisághoz vagy a társadalmi kérdésekhez kapcsolódó közös szabályozás és annak kikényszeríthetősége is.
A kormányfő leszögezte, csak egy ilyen körkörös, rugalmas szerkezet biztosíthatja, hogy az európai országok különböző szintű együttműködésekben, de mégis közösen működjenek. Ha erre nem áll át az unió, a kormányfő szerint „legfeljebb még egy hétéves költségvetés készülhet el, aztán szétbomlik”.
Ukrajna felosztása megkezdődött
A kormányfő hangsúlyozta, hogy Ukrajna sorsa megpecsételődni látszik, az ország felosztása pedig ár megkezdődött. „Orosz zóna már létezik, a vita ma csak arról szól, hány megyét tartalmazzon” – mondta. Orbán Viktor szerint Ukrajna három részre szakad: orosz övezetre, egy demilitarizált területre, valamint egy nyugati zónára.
A miniszterelnök ezután az Európai Unió helyzetét értékelte. Felidézte: 2008-ban az EU még a világ gazdasági teljesítményének 25 százalékát adta, míg az Egyesült Államok 23-at. Ma az arány megfordult, az amerikaiak 27, az európaiak viszont csupán 17 százalékot képviselnek. „Ez egyértelműen a rossz európai vezetés következménye” – hangsúlyozta.
Orbán Viktor kijelentette: az Európai Unió jelenleg a szétfeslés állapotába lépett, és ha ez így folytatódik, a szervezet legfeljebb még egy hétéves költségvetést tud elfogadni. „Ez lesz az Unió utolsó költségvetése, ha nem történik gyökeres változás” – fogalmazott.
Mi lesz az uniós gazdasággal?
A kormányfő szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve aligha. Pozitívan nyilatkozott azonban Lengyelországról, ahol szerinte kezd végetérni az új elnök miatt a liberális hegemónia, ami a Visegrádi Négyekre is jó hatással lehet. Leszögezte: a Nyugatnak bele kell törődnie abba, hogy Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, a háborút pedig az oroszok megnyerték.
Kelet-Európa őrzi a nyugati értékeket
Orbán Viktor szerint a legfontosabb kérdés, hogy talpra tud-e állni az uniós gazdaság. Mint mondta, a francia és a német belpolitikai és gazdasági helyzetet elnézve, aligha, miközben a nyugati világot a hit és az értelem tartja életben, mert vannak dolgok amiket csak ezekkel lehet megérteni. Azonban ez az iszlamizációval kezd kiveszni a kontinens nyugati felén, és már csak Közép-Európában található meg.
Ott kakaskodás, itt következetes nyíltság
Orbán Viktor, ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, kiemelte: az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta. „Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is” – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, és szerinte a jövőben, a 2026-os választáson is ez lesz a döntő kérdés:
kiben lehet bízni?
A miniszterelnök élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. „A Tisza ezüst tálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el” – fogalmazott, hozzátéve, hogy úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli. Ezt bizonyíta kötcsei fellépésük is.
− Erre kell felkészülnünk. Ez nevezhetjük kiskakas-politikának. Ott kakaskodás van, melldüllesztés, nagyot mondás. Ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas – utalt a miniszterelnök Magyar Péterre.
Madarat tolláról, ugye....
Ruszin-Szendi Romulusz sajtómunkással lökdösődött, mert az kérdezni mert. A Mandiner munkatárda is megtapasztalhatta, milyen is a Tisza-féle szeretetország. Mindeközben Magyar Péterék belül is dühönghetnek: jól látni, milyen gyér az érdeklődés a kötcsei próbálkozásuk iránt.
