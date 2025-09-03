1 órája
Figyelem: Korábban jön az őszi óraátállítás 2025-ben!
Ahogy közeledik a hidegebb idő, hamarosan kezdődik a téli időszámítás is. Az őszi óraátállítás 2025-ben az eddig megszokottnál korábban érkezik.
Az Európai Unió előírásai szerint az őszi óraátállítás a téli időszámítás kezdetét jelzi, amely az október utolsó vasárnapján esedékes. 2025-ben ez október 26-ra, vasárnap hajnalra esik, amikor az órákat hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani – írta társlapunk a baon.hu.
Az elmúlt években az őszi óraátállítás dátumai a következők voltak:
- 2024-ben október 27.
- 2023-ban október 29.
- 2022-ben pedig október 30.
Az óraátállítás a szervezetet is megterheli: okozhat alvászavarokat, fáradtságot, hangulatingadozást, és bizonyos esetekben a vérnyomás, a szív- és érrendszeri kockázatok is nőhetnek. Az átállás megkönnyítése érdekében érdemes néhány nappal korábban fokozatosan korábbra állítani az ébredést, naponta 10–15 perccel. Hasznos a sok természetes fény, a mozgás és az egészséges étrend fenntartása. Lefekvés előtt kerüljük a képernyőket, az alkoholt, a koffeint és a túlzott cukorfogyasztást.
Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok nem tudtak megegyezni arról, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben, így a rendszer továbbra is fennáll. Magyarország a nyári idő megtartását támogatja.
Teljes cikk itt olvasható.