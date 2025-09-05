szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

28°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remek program

2 órája

Opitz Barbi, Groovehouse és a legendás kukoricaárus is a nyárbúcsúztató bulin

Címkék#program#Opitz Barbi#Groovehouse#Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület#Időutazó Rock Band#koncert#gyereknap#önkormányzat

Koncertek, bemutatók, különböző programok várják szombaton a kicsiket és nagyokat az ingyenes nyárbúcsúztató gyereknapra Dunaföldváron. Opitz Barbi is fellép, de a Szelidi-tó legendája is érkezik.

Gallai Péter

Immár hagyományosan ismét megrendezi szombaton a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület és Dunaföldvár önkormányzata az ingyenes nyárbúcsúztató gyermeknapot a Sárga gödörben. Az idei évben is sok színes meglepetéssel készülnek a szervezők a gyerekeknek, de természetesen a felnőttekről sem feledkeznek meg. Utóbbiakat a kiváló borok mellett remek koncertek is várják, például Opitz Barbi is érkezik.

Opitz Barbi
Opitz Barbi is koncertet ad
Fotó: MW-archív

A kínálat, Opitz Barbitól az Időutazók Rock Bandig

A megnyitó 10 órakor lesz, után mókus a motoron, Herczeg Balázs bemutatója lesz látható, aztán a Löfan Mazsorett csoporté. Színpadra áll Dunaújvárosból a Medusa Dance Crew, 13.30 órakor a Groovehouse koncertje következik, utánuk Brandnyúl érkezik, 15.30 órakor Opitz Barbi lép fel. A délután lesz még habparty, este Szávolovics Gabriella dalénekes után az Időutazó Rock Band zárja a bulit.

A szervezők elhozzák a Szelidi-tó sztárját, generációk legendás kukoricaárusát, Feri bácsit is, aki itt is kínálni fogja a mézédes csemegét. 

A kísérő programok során lesz egészségügyi sátor cukor és vérnyomás méréssel (8-10 óra), arcfestés, csillámtetkó, henna (12-17 óra), játéksarok, gyümölcs sátor, VR szemüveg, ugrálóvár, mászófal, trambulin, íjászat. Tombolasorsolás pedig többször is a nap során.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu