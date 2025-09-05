Opitz Barbi, Groovehouse és a legendás kukoricaárus is a nyárbúcsúztató bulin

Immár hagyományosan ismét megrendezi szombaton a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület és Dunaföldvár önkormányzata az ingyenes nyárbúcsúztató gyermeknapot a Sárga gödörben. Az idei évben is sok színes meglepetéssel készülnek a szervezők a gyerekeknek, de természetesen a felnőttekről sem feledkeznek meg. Utóbbiakat a kiváló borok mellett remek koncertek is várják, például Opitz Barbi is érkezik.

Opitz Barbi is koncertet ad

Fotó: MW-archív

A kínálat, Opitz Barbitól az Időutazók Rock Bandig

A megnyitó 10 órakor lesz, után mókus a motoron, Herczeg Balázs bemutatója lesz látható, aztán a Löfan Mazsorett csoporté. Színpadra áll Dunaújvárosból a Medusa Dance Crew, 13.30 órakor a Groovehouse koncertje következik, utánuk Brandnyúl érkezik, 15.30 órakor Opitz Barbi lép fel. A délután lesz még habparty, este Szávolovics Gabriella dalénekes után az Időutazó Rock Band zárja a bulit.

A szervezők elhozzák a Szelidi-tó sztárját, generációk legendás kukoricaárusát, Feri bácsit is, aki itt is kínálni fogja a mézédes csemegét.