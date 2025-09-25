EU-s trend a nyugdíjkorhatárt 69 évre emelni

Az Európai Unió tagállamai egyre gyakrabban reagálnak a kedvezőtlen demográfiai folyamatokra. A nyugdíjkorhatár emelése révén Magyarország jelenleg a középmezőnyben helyezkedik el 65 évvel, egyes szakértők szerint kérdéses, hogy ez hosszú távon fenntartható marad-e, ezzel szemben a magyar kormány kitart a jelenlegi nyugdíjkorhatár-rendszer mellett.

Magyarország a 65 éves nyugdíjkorhatárral középen az EU-ban

Fotó: Shutterstock

Hazánkban a jelenlegi szabályozás az 1956. december 31. után születettek számára határozza meg a 65 éves korhatárt. Ez az EU-ban átlagosnak számít: tizenegy országban ennél alacsonyabb a korhatár, míg több tagállamban már most vagy a közeljövőben magasabb határt vezetnek be.

EU-tagállamok lépései a nyugdíjkorhatár emelésére

Az emelések mögött elsősorban a társadalom elöregedése és a csökkenő születésszám áll. Spanyolországban 2027-re 67 évre nő a korhatár, Belgiumban 2030-tól, Németországban pedig 2031-től lép életbe ugyanez a szabály. Dániában még radikálisabb a terv: 2035-től 69 év lesz a hivatalos korhatár, Olaszországban pedig 2050-re akár 69 év 9 hónapra is kitolódhat.

Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetének Szövetségi elnöke a sonline.hu-nak elmondta: a változások mögött két fő ok húzódik. Egyrészt a megváltozott demográfiai arányok, vagyis az idősek és a fiatalok egyensúlyának eltolódása, másrészt gazdasági kényszer, hiszen a nyugdíjrendszert működőképesen fenn kell tartani. Hozzátette: Nyugat-Európában sokan idősebb korban is aktívan dolgoznak, amit a jobb egészségi állapot is lehetővé tesz.

Fejér vármegyében jelenleg több mint 86 ezer nyugdíjas él, közülük 33 943 férfi és 52 139 nő. A szakértők arra figyelmeztetnek: a nyugdíjkorhatár elérése előtt különösen fontos, hogy a munkavállalók tisztában legyenek a szükséges dokumentumokkal, a munkáltatók pedig gondoskodjanak azok megőrzéséről és továbbításáról. A szolgálati idő és a keresetek igazolása ugyanis kulcsszerepet játszik a későbbi nyugdíj összegének megállapításában.