Nyugdíjemelés jön, nem is akármilyen!

Nyugdíjemelés: visszamenőleg is több pénzhez jutnak a nyugdíjasok. Átlagosan több mint ötvenezer forinttal emelkedik a járandóságuk – jelentette be a kormány a legutóbbi Kormányinfón.

Nyugdíjemelés: pénzt hoz a postás

Forrás: baon.hu

Nyugdíjemelés jön, ráadásul visszamenőlegesen!

Fontos bejelentés hangzott el a legutóbbi Kormányinfón: visszamenőleg is jár a nyugdíjemelés 2025-ben. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok átlagosan 51 155 forintnyi emelésre számíthatnak. Ez az intézkedés a megélhetési költségek növekedését hivatott részben ellensúlyozni, és biztosítani kívánja, hogy az időskorúak jövedelme igazodjon a gazdasági változásokhoz.

A bejelentést Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, államtitkár tette közzé, hangsúlyozva: a kormány célja, hogy megőrizze a nyugdíjak értékét, és segítse a nyugdíjasok mindennapi biztonságát.

A pontos részletekről – például a kifizetések időpontjáról és módjáról – a következő napokban várható további hivatalos tájékoztatás.