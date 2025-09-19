szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni!

3 órája

Ezekben a boltokban kap extra kedvezményt nyugdíjas utalvánnyal

Címkék#üzletlánc#élelmiszer utalvány#nyugdíjas#akció

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány felhasználói számára most még kedvezőbbek az ajánlatok: már az Auchan is duplázza az utalvánnyal fizetők előnyét speciális pontjóváírással.

Duol.hu
Ezekben a boltokban kap extra kedvezményt nyugdíjas utalvánnyal

Fotó: KISS ANNAMARIE

Ez tovább színesíti az üzletláncok közötti versenyt, hiszen így az utalvány nemcsak névértékben, hanem használhatóságban is többet érhet. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány szabályai szerint azokat az támogatásokat vehetik igénybe az érintettek, amelyekkel hideg élelmiszer vásárolható.

nyugdíjas élelmiszer-utalvány
Akár tízezer forinttal is többet hozhat a nyugdíjas élelmiszer-utalvány 
Fotó: Kiss Annamarie

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány után hol és mennyi plusz kedvezmény jár?

  • Auchan: Utalvánnyal + Bizalomkártyával történő vásárlás esetén 10% pontjóváírás, maximum 3 000 Ft/pont egy vásárlásnál; az akció november 30-ig tart.
  • SPAR: Legalább 5 000 Ft utalvánnyal fizetők 500 Ft kuponra járnak, amit az év végéig lehet beváltani.
  • Tesco: 10% azonnali kedvezmény + 5% kupon a vásárlás után; így a 30 000 Ft-os utalvány akár 34 500-at érhet. 
  • A Lidl-ben legalább 5 000 forint értékű vásárlás esetén, ha nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek, 500 forintos kupont adnak. Az Aldinál pedig 8 000 forint feletti vásárlásnál 1 000 forintos kupont kapnak a nyugdíjasok.

Mire érdemes figyelni?

A pontokat (Auchan Bizalomkártya) vagy a kuponokat csak az akció idején adja a bolt, de általában beváltási határidő is van (pl. SPAR esetén év végéig). Az utalványt csak hideg élelmiszer vásárlására lehet használni; meleg ételt, alkoholt, dohányt, vegyipari és kozmetikai termékeket nem lehet belőle venni.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványról szóló korábbi cikkeinket itt olvashatják.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu