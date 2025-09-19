Ezekben a boltokban kap extra kedvezményt nyugdíjas utalvánnyal

Ez tovább színesíti az üzletláncok közötti versenyt, hiszen így az utalvány nemcsak névértékben, hanem használhatóságban is többet érhet. A nyugdíjas élelmiszer-utalvány szabályai szerint azokat az támogatásokat vehetik igénybe az érintettek, amelyekkel hideg élelmiszer vásárolható.

Akár tízezer forinttal is többet hozhat a nyugdíjas élelmiszer-utalvány

Fotó: Kiss Annamarie

Nyugdíjas élelmiszer-utalvány után hol és mennyi plusz kedvezmény jár?

Auchan: Utalvánnyal + Bizalomkártyával történő vásárlás esetén 10% pontjóváírás, maximum 3 000 Ft/pont egy vásárlásnál; az akció november 30-ig tart.

SPAR: Legalább 5 000 Ft utalvánnyal fizetők 500 Ft kuponra járnak, amit az év végéig lehet beváltani.

Tesco: 10% azonnali kedvezmény + 5% kupon a vásárlás után; így a 30 000 Ft-os utalvány akár 34 500-at érhet.

A Lidl-ben legalább 5 000 forint értékű vásárlás esetén, ha nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal fizetnek, 500 forintos kupont adnak. Az Aldinál pedig 8 000 forint feletti vásárlásnál 1 000 forintos kupont kapnak a nyugdíjasok.

Mire érdemes figyelni?

A pontokat (Auchan Bizalomkártya) vagy a kuponokat csak az akció idején adja a bolt, de általában beváltási határidő is van (pl. SPAR esetén év végéig). Az utalványt csak hideg élelmiszer vásárlására lehet használni; meleg ételt, alkoholt, dohányt, vegyipari és kozmetikai termékeket nem lehet belőle venni.

