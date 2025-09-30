Változik a nyugdíj kifizetése – mutatjuk az új időpontot!

A szokásos október 12-i nyugdíj kifizetése idén vasárnapra esik, ezért a bankszámlákra történő utalás október 10-én, pénteken történik meg. A postai kézbesítés menetrendje viszont változatlan marad – írta társlapunk a feol.hu.

Emelkedik a nyugdíj

A kifizetés korábbra hozatala mellett további jó hír, hogy novembertől emelkedni fog a nyugdíjak összege. A korábban meghatározott 3,2%-os emelés kiegészül 1,6%-kal a magasabb infláció miatt. A kormány célja, hogy a nyugdíjak reálértéke hosszú távon is stabil maradjon. Emellett a kétmillió jogosult már megkapta a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt, ami további támogatást jelent a nyugdíjasoknak.

