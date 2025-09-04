Ahol a gyerekek az élményeket kapták ajándékba (képgalériával)

– Kikből állt a stábotok?

– Az egész évben velünk dolgozó Tanoda és a Támogató Szolgálat tagjai mellett Közösségi Szolgálatos diákok is csatlakoztak hozzánk, akiket nem kellett noszogatni, mert jó hozzáállással, hasznos munkát végeztek.

Angol nyelvi tábor

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Remek bázisotok van az ilyen programokhoz

– A zárt térre is szükségünk volt, Jákliné Klopcsik Klaudia egy mese-zene terápiás foglalkozást mutatott be. Rivnyák Dettivel fotós és kézműves tevékenységet végezhettek. Máskor az udvaron zajlottak az események, például a Miskolci Ildikó kolléganőnk bőrdíszműves foglalkozást tartott. Van egy kertünk is! Ott a szabadtéri játékok mellett Böde Sanyiék a Vallum Íjász Egyesülettől érkeztek és a gyermekek nagy örömükre kipróbálhatták az íjászatot is. Plecskó Judit a Kutyavárból érkezett és egy terápiás kutyás programot mutatott be. Ezek mellett a virágosításból, illetve a gyümölcsszedésből is kivették a részüket a nyaralóink. Így aztán „belaktuk” az egész rendelkezésünkre álló környezetet.

Dunai kaland

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Külső helyszíneket is fölkerestetek?

– Elmentünk a legnagyobb nyári slágerhelyszínre a helyi strandra is. Máskor a Művelődési házba, ahol egy filmet vetítettek nekünk. A Vízi Sportkör egyesületnek köszönhetően két alkalommal motorcsónakázhattunk. Köszönjük Kiss Lajos elnök úrnak, hogy lehetőséget adott a Kis-Dunai bázisuk fölkeresésére! Az egy nagyon komplett napunk volt! A Máltai Önkéntesek palacsintát készítettek Czebe Roland pedig három láda dinnyét hozott a gyermekeknek. Köszönjük! Hasonló módon köszönjük Dunaföldvár városának a díjtalan strandolást, valamint azt, hogy a jó voltukból, önköltséges áron tudtak tízórait, ebédet és uzsonnát fogyasztani a gyermekek. Fontos célunk volt a szülők tehermentesítése, hiszen ők nyolc héten keresztül abban a nehéz cipőben járnak, hogy milyen időtöltést és ellátást ajánljanak a gyermekeik számára a vakáció alatt! A város vezetésének az a terve, hogy összefogva az általános iskolával, a Vöröskereszttel, az Alapszolgáltatási Központ és a Málta hozzájárulásával valamint más civilszervezetek összefogásával lefedjük ezt az időszakot.