Ahol a gyerekek az élményeket kapták ajándékba (képgalériával)
Örömöt és élményt adjon a nyári tábor! A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Tanodája vezetőjének, Lipták Tamásnak és a munkatársainak ez volt az célja az idei nyáron is. A közös munkájuk során két turnusban fogadták a nyári szünetes gyermekeket az intézményben, ahonnét aztán jókedvű kirándulásokra is felkerekedtek.
Az eseményekben gazdag hetekről, a nyári táborról Lipták Tamás, a Tanoda vezetője mesélt nekünk.
A nyári tábor részleteiről
– Hogy sikerült a programsorozat?
– Röviden azt mondanám, hogy sikeres és eredményes napokat zártunk. Különleges volt az angol nyelvi táborunk, de a hagyományos szervezésű is szemmel látható örömöt okozott a résztvevő gyermekeknek.
– Nem szeretsz sablonos munkát végezni!
– Ez sem olyan volt, mert nem gyermekmegőrző szolgálatot vállaltunk. A kollégáimmal arra jutottunk, hogy mást és jobbat csináljunk, mint legutóbb. Körülnéztünk a nyári táboros palettán, és igyekeztünk azoktól eltérő kínálatot nyújtani. Ez nem azt jelenti, hogy a másokét jobbnak, vagy gyengébbnek találjuk a miénknél, hanem azt gondolom, hogy a gyermekeknek és a szülőknek is kellemesebb, ha valamennyiünket beleértve, nagyobb választékot nyújtunk a gyermekeknek és a szüleiknek, hogy aztán a kedvükre választhassanak.
– Kikből állt a stábotok?
– Az egész évben velünk dolgozó Tanoda és a Támogató Szolgálat tagjai mellett Közösségi Szolgálatos diákok is csatlakoztak hozzánk, akiket nem kellett noszogatni, mert jó hozzáállással, hasznos munkát végeztek.
– Remek bázisotok van az ilyen programokhoz
– A zárt térre is szükségünk volt, Jákliné Klopcsik Klaudia egy mese-zene terápiás foglalkozást mutatott be. Rivnyák Dettivel fotós és kézműves tevékenységet végezhettek. Máskor az udvaron zajlottak az események, például a Miskolci Ildikó kolléganőnk bőrdíszműves foglalkozást tartott. Van egy kertünk is! Ott a szabadtéri játékok mellett Böde Sanyiék a Vallum Íjász Egyesülettől érkeztek és a gyermekek nagy örömükre kipróbálhatták az íjászatot is. Plecskó Judit a Kutyavárból érkezett és egy terápiás kutyás programot mutatott be. Ezek mellett a virágosításból, illetve a gyümölcsszedésből is kivették a részüket a nyaralóink. Így aztán „belaktuk” az egész rendelkezésünkre álló környezetet.
– Külső helyszíneket is fölkerestetek?
– Elmentünk a legnagyobb nyári slágerhelyszínre a helyi strandra is. Máskor a Művelődési házba, ahol egy filmet vetítettek nekünk. A Vízi Sportkör egyesületnek köszönhetően két alkalommal motorcsónakázhattunk. Köszönjük Kiss Lajos elnök úrnak, hogy lehetőséget adott a Kis-Dunai bázisuk fölkeresésére! Az egy nagyon komplett napunk volt! A Máltai Önkéntesek palacsintát készítettek Czebe Roland pedig három láda dinnyét hozott a gyermekeknek. Köszönjük! Hasonló módon köszönjük Dunaföldvár városának a díjtalan strandolást, valamint azt, hogy a jó voltukból, önköltséges áron tudtak tízórait, ebédet és uzsonnát fogyasztani a gyermekek. Fontos célunk volt a szülők tehermentesítése, hiszen ők nyolc héten keresztül abban a nehéz cipőben járnak, hogy milyen időtöltést és ellátást ajánljanak a gyermekeik számára a vakáció alatt! A város vezetésének az a terve, hogy összefogva az általános iskolával, a Vöröskereszttel, az Alapszolgáltatási Központ és a Málta hozzájárulásával valamint más civilszervezetek összefogásával lefedjük ezt az időszakot.