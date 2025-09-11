2 órája
Különleges Nyárbúcsúztatás Dunaföldváron (galériával)
2025. szeptember 6-án, szombaton emlékezetes rendezvény vette kezdetét Dunaföldváron, a Dunaföldvári Sárga Pincésgödör Egyesület és a Város Önkormányzata szervezésében. A nyárbúcsúztató gyereknap egész nap vidám programokkal és szórakozással várta a kicsiket és a nagyokat.
Telitalálatnak bizonyult, hogy a gondos előkészítésnek köszönhetően a nyárbúcsúztató egy kellemes családi nappá vált. A programokat összeállító jólelkű emberek pontosan arra figyeltek, hogy a gyermekek és a szüleik az ideális környezetben, boldogan tölthessék együtt a szabadidejüket.
A fáradhatatlan főrendező akit a munkájába belelátók biztosan nem irigyelnek, hiszen hosszú, fárasztó előkészítés után még a helyszíni építkezés, berendezés, és persze a nehezebb: a bontás is vár rája. Farkas Róberttel a Sárga Picés Egyesület elnökével beszélgettem.
-Mindenkinek jó szórakozási lehetőséget kínáltunk és ehhez igazi „vastapsos„ előadókat hívtunk a színpadunkra. Egy világszínvonalú eseménnyel, a motoros kaszkadőr bemutatóval kezdtük a műsorsorozatot, amire a korai időpont ellenére is sokan kilátogattak. Szerintem mindenkinek nagy élményt adott.
A színpadi sztárok mellé egy különleges kedvencet is hívtál, a főtt kukorica árust a Szelidi tóról
-Tavaly is velünk volt a Feri bácsi, akit akkor is szívesen fogadott a közönségünk. Egyszerre több vendéggel is tud kommunikálni, amit nagyon élveznek a vásárlói. Nálunk viszont mindet ingyen adja - a gyermekeknek. A nekik szóló műsorok a habpartyval záródtak. Este pedig a felnőtteknek szántunk egy mulatós blokkot. Két közönség kedvenc zárta a mai programot. Előbb Szávolovics Gabriella énekelt, majd az Időutazó Rock Band záró koncertje következett. Azt hiszem kimondhatom, hogy elégedett vagyok a mai nap előadóival és az időjárással is. Bízok benne, hogy sok vendégünk is jól érezte magát nálunk!
Most sem jöttek üres kézzel a nyárbúcsúztatóra
Szeretni való közösség a Dunaföldvári Vöröskereszteseké. Amíg mások önfeledten szórakoztak, ők a rendelkezésükre álltak. A szaktudásukkal és a csodálatos gyümölcsökkel és a sütijeikkel. A Gáczi László a szervezet elnökétőé ezt is hallottam.
- Civilszervezetként igazából a városunk részének érezzük magunkat és ezért úgy érezzük, hogy ott a helyünk minden rendezvényen. A páratlanul szép standunkban most nincs benne a kezem munkája, mert a lányok sokkal ügyesebbek ebben, mint én vagyok. Ezt a kínálatot évről-évre a felajánlásokból készítjük a gyermekeknek és a velük érkezőknek. Mellette elláttuk az egészségügyi szolgálatunkat is!
-Az elmúlt évek tapasztalataiból rájöttünk, hogy frissíteni kellett a gépparkunkat. Ezért vásároltunk például új koleszterinszint, vércukorszint és vérnyomásmérőket. Vagyis kisebb diagnosztikai vizsgálatokat tudunk itt a helyszínen végrehajtani. Ezért aztán ma reggel hárman is itt tudták meg, hogy magas cukorszinttel élnek, amire eddig nem is gondoltak, az emberek jó része ide nagyobb bizalommal tér be, mint egy szakintézetbe!
Már a bemelegítése is őrjítő volt
A békés járókelők egy percen belül kaszkadőr szurkolóvá váltak, amikor a rövid, lezárt útszakaszra berobbant Herceg Balázs „Mókus a motoron” stunt riding produkciójával. Többszörös magyar street freestyle bajnok, külföldön is bizonyított, és valósággal világszínvonalat képvisel. Észmegállító motoros bravúrsorozatot mutatott be humorral és a közönség tiszteletével, álom Kawasaki superbike, valamint egy 250-es Pannonia és egy 0,5-ös Simson segítségével. Szombat délelőtt elkapott a benzin és a kipufogós füst illatának varázsa, bár a kísérőm inkább csak a bámulást javasolta, mielőtt belevágtam volna az új sportágba, előbb kikérdeztem a Bajnokot.
Jól láttam, hogy egy kis bemelegítővel kezdtél?
-Persze, mert az a motoroknak és nekem is szükséges, hogy a testem és az idegrendszerem is bemelegedjen.
Két dolgot kiabáltunk a közönséggel együtt: „de hiszen ez egy őrült!” és azt is, hogy „ez a fickó a világon a legjobb!” Jól gondoltuk? -Ezt mindenki döntse el saját maga! Én élveztem a bemutatót. Az emberekre, akik a pálya mellett állnak mindig vigyázni kell. Mindig az adott körülményekhez képest a legjobbat kell kihoznom magamból. Egy ZX 636-os Kawaszakival, egy Simszonnal és egy Pannoniával mentem. Úgy tűnt, hogy százhúsz százalékra kihajtottad őket, miközben szemmel láthatóan vigyáztál is rájuk!
-Igen, valóban kell rájuk vigyázni, hiszen egy nap alatt több bemutatót is tartok, és azokon is jól kell működjenek.
Honnét veszed az ötleteket?
-Jönnek. Saját magamtól. Megálmodod és kipróbálod őket.
Megnézed a riválisok bemutatóit?
-Mindenki nézi a riválisait ezért biztos, hogy ők pedig engem figyelnek.
Kitűnt, hogy tiszteled a közönséget!
-Igen, mindenképpen. Főleg odafigyelek rájuk, mert itt vannak a kisgyermekek is, akik persze sajnos mindig az első sorban állnak ezért rájuk különösen kell vigyázni.
Egy szál szalag vigyázott rájuk...
-Meg én!
Ahogy telt az idő, egyre jobban bevadultál
-Hát pont ez a lényeg, hiszen, ha valami nyugdíjas motorozást mutatnék be, akkor senki sem jönne el, hogy megnézzen.
Nagyon jó a humorod a motoron is!
-Próbálkozok…. (mondta nevetve) az is én vagyok, abban senki sem segít. Ötven éves vagyok, azt mondják, hogy a legjobb éveim következnek. Remélem, hogy úgy lesz!
Szelídebben folytatták a műsort a színpadon
A déli órákban bármit is csinálni nagy kihívás a helyszínen. Ott most két csapat is bemutatta, hogy lehet azt olyankor is sikeresen megoldani. Előbb a környékbeli, bárhol található nézőtereket megérdemelten megtöltő helyi Löfan Mazsorett csoport, majd Dunaújvárosból az oda is rendszeresen visszatérő Medusa Dance Crew léptek föl.
Szieszta a Groovehouseval
Azt mindenki biztosra vehette, hogy a nagy slágereik közül a „Hol vagy nagy szerelem, a Párizsi lány, vagy a Hajnal” is valószínűleg fölcsendül, de azt hogy Judy és Kárpáti Zsolti a vakító napfényben és 28 fokban is top formába lendül, csak remélni lehetett. A ritkán látható nagy tömeg a fellépés végén is együtt maradt, csak, hogy most a Backstage oldalra álltak be – szelfizni a kedvencekkel.
Brandnyúl
Már megéltem egy-két színpadi fellépést, de az övéhez hasonlóan túlfűtöttet ritkán. És ebben nem a Nap volt a fővállalkozó, aki változatlanul nyári formában nyomta, hanem a horvát származású, korábban a No Thanks együttessel is dolgozó Skrapits Erik formázta új brand, a Brand nyúl miatt. Egy vékony korosztályból (főként az ovisokból és a kisiskolásokból áll a rajongótábora) is megdöbbentő létszámú közönséget hozott össze. A sikere? Frenetikus volt.
Opitz Barbi is elvarázsolta a közönségét
Opitz Barbi, a magyar X-Faktor hatodik szériájának győztese lépett színpadra, és azonnal magára vonta a közönség figyelmét. Elbűvölő megjelenésével és lenyűgöző hangjával teljesen elkápráztatta a nézőket, akik együtt énekeltek és tapsoltak minden dalnál.
A Feri bácsi is megérkezett
Szőnyi Ferenccel, a mindig mosolygós, a Régió Főtt Kukorica Királyaként ismert kedvenc árussal beszélgettünk, akit a közönség nyári fellépéseiről is jól ismer.
-Én nem mondom magamat királynak, csak a Szelidi tó kukoricásának. Hogy miért mosolygok? Mert anélkül nem lehet eladni még a legfinomabb dolgokat sem. Minden egyes emberre mosolyogni kell hozzá. Ezt erőből nem lehet csinálni, innét belülről a szívemből jön. Nagyon szeretem csinálni, ezért, ha valahová hívnak, szívesen elmegyek.
Mióta csinálod?
-Negyvenhárom éve. Ezért aztán gyakran kérdezik, hogy megismersz? Olyankor meg kell mondani, ha nem- azt is, mert olyan nincs, hogy ennyi kedves arcot és nevet megtudjon valaki ilyen hosszú időn át megjegyezni!
Volt már olyan, hogy valaki azt mondta, hogy ez túl drága?
-Olyan még soha az életben nem fordult elő. Mindig a mérsékelt árakra törekszem.
Milyen volt az idei nyarad?
- Tavalyhoz képest talán az időjárás miatt, de nem volt sok vendég. Ez például egészen jó, de nem járok fesztiválokra, csak ha meghívnak rá.
Igazi tervgazdálkodást folytatsz.
-Igen, Ahhoz, hogy egész szezon alatt finom zsenge kukoricát tudjak adni, szakaszosan kell vetni és naponta kell önözni, csak úgy érhetsz el szép eredményt. Mirelit terméket soha nem használtam föl.
Megszerettek az emberek.
-Az én kukoricám egy kicsit egyedi. Saját termesztésű, frissen szedett, és jó minőségű. Mindketten hallottuk az előbb azt a hölgyet, aki azt mondta, hogy egyedül itt a Szelidi tónál és nálam tud enni igazi főtt kukoricát. Még mindig nagyon jó érzés ezt hallani.
Képgaléria
Nyár utolsó varázsa DunaföldváronFotók: Balogh Tamás