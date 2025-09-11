Különleges Nyárbúcsúztatás Dunaföldváron (galériával)

Telitalálatnak bizonyult, hogy a gondos előkészítésnek köszönhetően a nyárbúcsúztató egy kellemes családi nappá vált. A programokat összeállító jólelkű emberek pontosan arra figyeltek, hogy a gyermekek és a szüleik az ideális környezetben, boldogan tölthessék együtt a szabadidejüket.

Vidám habparty a dunaföldvári nyárbúcsúztatón

Fotó: Balogh Tamás

A fáradhatatlan főrendező akit a munkájába belelátók biztosan nem irigyelnek, hiszen hosszú, fárasztó előkészítés után még a helyszíni építkezés, berendezés, és persze a nehezebb: a bontás is vár rája. Farkas Róberttel a Sárga Picés Egyesület elnökével beszélgettem.

-Mindenkinek jó szórakozási lehetőséget kínáltunk és ehhez igazi „vastapsos„ előadókat hívtunk a színpadunkra. Egy világszínvonalú eseménnyel, a motoros kaszkadőr bemutatóval kezdtük a műsorsorozatot, amire a korai időpont ellenére is sokan kilátogattak. Szerintem mindenkinek nagy élményt adott.

A színpadi sztárok mellé egy különleges kedvencet is hívtál, a főtt kukorica árust a Szelidi tóról

-Tavaly is velünk volt a Feri bácsi, akit akkor is szívesen fogadott a közönségünk. Egyszerre több vendéggel is tud kommunikálni, amit nagyon élveznek a vásárlói. Nálunk viszont mindet ingyen adja - a gyermekeknek. A nekik szóló műsorok a habpartyval záródtak. Este pedig a felnőtteknek szántunk egy mulatós blokkot. Két közönség kedvenc zárta a mai programot. Előbb Szávolovics Gabriella énekelt, majd az Időutazó Rock Band záró koncertje következett. Azt hiszem kimondhatom, hogy elégedett vagyok a mai nap előadóival és az időjárással is. Bízok benne, hogy sok vendégünk is jól érezte magát nálunk!

Fotó: Balogh Tamás

Most sem jöttek üres kézzel a nyárbúcsúztatóra

Szeretni való közösség a Dunaföldvári Vöröskereszteseké. Amíg mások önfeledten szórakoztak, ők a rendelkezésükre álltak. A szaktudásukkal és a csodálatos gyümölcsökkel és a sütijeikkel. A Gáczi László a szervezet elnökétőé ezt is hallottam.

- Civilszervezetként igazából a városunk részének érezzük magunkat és ezért úgy érezzük, hogy ott a helyünk minden rendezvényen. A páratlanul szép standunkban most nincs benne a kezem munkája, mert a lányok sokkal ügyesebbek ebben, mint én vagyok. Ezt a kínálatot évről-évre a felajánlásokból készítjük a gyermekeknek és a velük érkezőknek. Mellette elláttuk az egészségügyi szolgálatunkat is!

-Az elmúlt évek tapasztalataiból rájöttünk, hogy frissíteni kellett a gépparkunkat. Ezért vásároltunk például új koleszterinszint, vércukorszint és vérnyomásmérőket. Vagyis kisebb diagnosztikai vizsgálatokat tudunk itt a helyszínen végrehajtani. Ezért aztán ma reggel hárman is itt tudták meg, hogy magas cukorszinttel élnek, amire eddig nem is gondoltak, az emberek jó része ide nagyobb bizalommal tér be, mint egy szakintézetbe!