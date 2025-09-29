szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Benedek Elek

1 órája

Mesék és csodák a könyvtárban a népmese napján!

Címkék#népmese nap#esemény#benedek elek#Magyar Olvasástársaság#könyvtár#történet

A József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtárában különleges mesedélután várja az érdeklődőket.

Duol.hu

Szeptember 30-án, 16:30-tól a népmese napja alkalmából Marcsi néni varázslatos történetekkel készül a résztvevők számára. 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult azokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez: szeptember 30., Benedek Elek születésnapja legyen a népmese napja. Ezt a napot első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg, és azóta mesemondással, vetélkedőkkel, rendezvényekkel ünneplik szerte az országban a mesét és a népmesét.

népmese napja
Népmese napja – kaland, bátorság és mesebeli hősök.
Forrás: József Attila Könyvtár Facebook-oldala

Forrás: jakd.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu