Benedek Elek
1 órája
Mesék és csodák a könyvtárban a népmese napján!
A József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtárában különleges mesedélután várja az érdeklődőket.
Szeptember 30-án, 16:30-tól a népmese napja alkalmából Marcsi néni varázslatos történetekkel készül a résztvevők számára. 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult azokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez: szeptember 30., Benedek Elek születésnapja legyen a népmese napja. Ezt a napot első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg, és azóta mesemondással, vetélkedőkkel, rendezvényekkel ünneplik szerte az országban a mesét és a népmesét.
Forrás: jakd.hu
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre