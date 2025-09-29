Mesék és csodák a könyvtárban a népmese napján!

Szeptember 30-án, 16:30-tól a népmese napja alkalmából Marcsi néni varázslatos történetekkel készül a résztvevők számára. 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult azokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez: szeptember 30., Benedek Elek születésnapja legyen a népmese napja. Ezt a napot első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg, és azóta mesemondással, vetélkedőkkel, rendezvényekkel ünneplik szerte az országban a mesét és a népmesét.

Népmese napja – kaland, bátorság és mesebeli hősök.

Forrás: József Attila Könyvtár Facebook-oldala

Forrás: jakd.hu