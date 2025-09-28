Német táncosok évfordulója Mezőfalván - (videóval)

10 éves a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport, melyet október 11-én, szombaton ünnepelnek a német táncosok. A jeles jubileumra műsort állítottak össze, amit a Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tornatermében mutatnak be 18 órai kezdettel. A Német Nemzetiségi Tánccsoporttól és gyermekcsoportjától láthatjuk a 2015-2025 között előadott táncokat, amik méltán dicsérik Wünsch László, Simon István és Bodás Dalma szakmai vezetők, koreográfusok munkáját. 19.30-tól

Német táncosok felvonulása Mezőfalván

Foto: Horváth László

A vacsoránál beszélgethetünk az ismerősökkel, barátokkal, majd 20 órakor kezdetét veszi a hagyományosan remek hangulatú bál. A talp alá valót a Spitzbuben zenekar szolgáltatja. A szervezők kérik a vendégeket, hogy jelezzék részvételi szándékukat a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a tánccsoport elérhetőségein. Az eseményre megvásárolt támogatói jegyekkel a tánccsoport további munkáját támogatják. A rendezvény fő támogatója Mezőfalva Önkormányzata és a Csoóri Sándor Alap - Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő.

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Táncegyüttesről röviden

2015-ben Molnárné Troppert Mária, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke kezdeményezésére megalakult a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport. A 14 fővel induló oktatás hamar kibővült 20 fő feletti létszámra. Fellépéseik egyre nagyobb sikerrel zajlottak, melynek példáján a felnőtt szülők is kedvet kaptak a táncokhoz. Ennek hatására 2016 februárjában megalakult a felnőtt csoport is. Mára 40 fő alkotja a mezőfalvi német táncosok társaságát. Az elmúlt tíz évben több, mint 150 fellépésen vettek részt. Rendszeres résztvevői a mezőfalvi szüreti felvonulásoknak is. A hazai bemutatkozások mellett eljutottak Ausztriába a Felvidékre és Európa legnagyobb folklórfesztiváljára Németországba, az Europeade-re is. A csoport történetéről közösségi oldalon is olvashatunk. A szakmai munkában és koreográfiák készítésében óriási szerepe volt Simon Istvánnak, aki a kezdetektől 2024-ig vezette a csoportot. Ezután Bodás Dalma vette át az együttes irányítását, melyben az új táncok elsajátítása mellett büszkén ápolják a Wünsch László által elültetett hagyományokat.