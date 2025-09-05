szeptember 5., péntek

Korlátozás

Figyelem! Nem lesz ivóvíz az egész településen!

Pénteken délután több órán keresztül a teljes településen nem lesz elérhető az ivóvíz – hívta fel a figyelmet Kisapostag önkormányzata.

Kisapostag önkormányzatának közösségi oldalán osztották meg a Mezőföldvíz Kft. felhívását. A szolgáltató közleménye szerint a Határ úton történő gerincvezeték lecsatlakozás kiépítése miatt elengedhetetlen a magastároló leürítése is a munkafolyamat elvégzéséhez. Ezért a település egészét érintő vízhiánnyal kell számolni. A lecsatlakozás kiépítésének kezdete pénteken 15 óra, a várható befejezés pedig 19.30 óra és ezen időszak alatt nem lesz ivóvíz a faluban.

nem lesz ivóvíz
Nem lesz ivóvíz a településen, az erról szóló tájékoztatás

 

 

