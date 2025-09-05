Figyelem! Nem lesz ivóvíz az egész településen!

Kisapostag önkormányzatának közösségi oldalán osztották meg a Mezőföldvíz Kft. felhívását. A szolgáltató közleménye szerint a Határ úton történő gerincvezeték lecsatlakozás kiépítése miatt elengedhetetlen a magastároló leürítése is a munkafolyamat elvégzéséhez. Ezért a település egészét érintő vízhiánnyal kell számolni. A lecsatlakozás kiépítésének kezdete pénteken 15 óra, a várható befejezés pedig 19.30 óra és ezen időszak alatt nem lesz ivóvíz a faluban.

Nem lesz ivóvíz a településen, az erról szóló tájékoztatás