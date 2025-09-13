Egy helytelen választás a volán mögött végzetes következményekkel járhat!

Egyetlen rossz döntésnek is súlyos következményei lehetnek a közlekedésben – különösen most, amikor a KRESZ módosításai miatt még nagyobb hangsúlyt kap a biztonságos közlekedés. A napszemüveg nem luxus, hanem biztonsági eszköz. Egy rosszul megválasztott lencseszín torzíthatja a jelzőlámpák színeit, a túl sötét lencse pedig árnyékos útszakaszokon „vakká” teheti a sofőrt. A polarizált lencse segít a káprázás elkerülésében, és hosszú távon védi a látást is – írta társlapunk a feol.hu.

Nem csak divat, hanem a vezetés biztonságának fontos eleme is a megfelelő napszemüveg használata.

Forrás: Canva

Mire érdemes figyelni a napszemüveg választásnál?

– Kerülje a túl sötét vagy élénk színű lencséket (például piros, kék),

– Csak UV-szűrős napszemüveget használjon,

– Ügyeljen a megfelelő illeszkedésre, hogy a szemüveg ne vonja el a figyelmét vezetés közben.

Egy jól megválasztott napszemüveg nemcsak kényelmesebbé, hanem biztonságosabbá is teheti az utazást. Érdemes tudatos döntést hozni, hiszen a közlekedés során a legapróbb részletek is életet menthetnek.

