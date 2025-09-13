szeptember 13., szombat

Balesetveszély

2 órája

Egy helytelen választás a volán mögött végzetes következményekkel járhat!

A napszemüveget sokan csupán divatos kiegészítőnek tartják, pedig a volán mögött ennél sokkal fontosabb szerepe van. A vezetés közbeni látási viszonyokat nagyban befolyásolja, és nem megfelelő választás esetén komoly veszélyt is jelenthet.

Duol.hu

Egyetlen rossz döntésnek is súlyos következményei lehetnek a közlekedésben – különösen most, amikor a KRESZ módosításai miatt még nagyobb hangsúlyt kap a biztonságos közlekedés. A napszemüveg nem luxus, hanem biztonsági eszköz. Egy rosszul megválasztott lencseszín torzíthatja a jelzőlámpák színeit, a túl sötét lencse pedig árnyékos útszakaszokon „vakká” teheti a sofőrt. A polarizált lencse segít a káprázás elkerülésében, és hosszú távon védi a látást is – írta társlapunk a feol.hu.

napszemüveg
Nem csak divat, hanem a vezetés biztonságának fontos eleme is a megfelelő napszemüveg használata.
Forrás: Canva

Mire érdemes figyelni a napszemüveg választásnál?

– Kerülje a túl sötét vagy élénk színű lencséket (például piros, kék),
– Csak UV-szűrős napszemüveget használjon,
– Ügyeljen a megfelelő illeszkedésre, hogy a szemüveg ne vonja el a figyelmét vezetés közben.
Egy jól megválasztott napszemüveg nemcsak kényelmesebbé, hanem biztonságosabbá is teheti az utazást. Érdemes tudatos döntést hozni, hiszen a közlekedés során a legapróbb részletek is életet menthetnek.

Teljes cikk itt olvasható.

Mint azt korábban megírtuk elvakította a nap, ezért fékezés nélkül elgázolt egy nagymamát és egy két és fél éves kisgyereket egy sofőr Kiskunhalason hétfőn. Erről részletesen itt olvashatnak.

 

