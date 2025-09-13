2 órája
Egy helytelen választás a volán mögött végzetes következményekkel járhat!
A napszemüveget sokan csupán divatos kiegészítőnek tartják, pedig a volán mögött ennél sokkal fontosabb szerepe van. A vezetés közbeni látási viszonyokat nagyban befolyásolja, és nem megfelelő választás esetén komoly veszélyt is jelenthet.
Egyetlen rossz döntésnek is súlyos következményei lehetnek a közlekedésben – különösen most, amikor a KRESZ módosításai miatt még nagyobb hangsúlyt kap a biztonságos közlekedés. A napszemüveg nem luxus, hanem biztonsági eszköz. Egy rosszul megválasztott lencseszín torzíthatja a jelzőlámpák színeit, a túl sötét lencse pedig árnyékos útszakaszokon „vakká” teheti a sofőrt. A polarizált lencse segít a káprázás elkerülésében, és hosszú távon védi a látást is – írta társlapunk a feol.hu.
Mire érdemes figyelni a napszemüveg választásnál?
– Kerülje a túl sötét vagy élénk színű lencséket (például piros, kék),
– Csak UV-szűrős napszemüveget használjon,
– Ügyeljen a megfelelő illeszkedésre, hogy a szemüveg ne vonja el a figyelmét vezetés közben.
Egy jól megválasztott napszemüveg nemcsak kényelmesebbé, hanem biztonságosabbá is teheti az utazást. Érdemes tudatos döntést hozni, hiszen a közlekedés során a legapróbb részletek is életet menthetnek.
