1 órája
Nagyon nagy szükség volt egy ilyen intézményre a városban, most megvalósult (videóval)
Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megújult óvodai épülete: óvodafelújításról számolt be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője.
Az óvodafelújítás révén a legkisebbek mostantól korszerű, biztonságos és szeretetteljes környezetben kezdhetik meg mindennapjaikat - áll dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselőjének közösségi oldalán.
Az óvodafelújítás részleteiről
Az óvodafelújítás során új csoportszobák, modern berendezések és fejlesztő eszközök kerültek az intézménybe, az udvar pedig rendezett és gyermekbarát formát öltött. – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata átadta a tankerületi központnak a vagyonkezelést, és a tankerületi központ saját forrásból Magyarország kormánya támogatásával felújította ezt az óvodaépületet, és egy fejlesztő óvodát hozott létre, amit a Móra Ferenc Általános Iskola részeként működtet. A Móra Ferenc Iskola egy fejlesztő iskola, ahol speciális nevelési igényű gyermekek tanulhatnak. Ennek lesz az óvodai részlege ez az óvoda- mondta dr. Mészáros Lajos.
Az ünnepélyes átadón elhangzott: a cél az volt, hogy a gyerekek modern környezetben, biztonságban és örömben tölthessék óvodás éveiket.
– Sajnos egyre nagyobb szükség van erre a munkára, és bízom benne, hogy jó helyen lesznek ezek a gyermekek és megkapják azt a lehetőséget, hogy ők is egyenlő esélyekkel induljanak az életbe - tette hozzá az országgyűlési képviselő.