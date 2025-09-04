szeptember 4., csütörtök

Óvodafelújítás

1 órája

Nagyon nagy szükség volt egy ilyen intézményre a városban, most megvalósult (videóval)

#Dr Mészáros Lajos#Móra Ferenc iskola#óvodaépület

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megújult óvodai épülete: óvodafelújításról számolt be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője.

Duol.hu

Az óvodafelújítás révén a legkisebbek mostantól korszerű, biztonságos és szeretetteljes környezetben kezdhetik meg mindennapjaikat - áll dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselőjének közösségi oldalán.

óvodafelújítás
Óvodafelujításról számolt be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője a közösségi oldalán Fotó forrása: DMJV Facebook

Az óvodafelújítás részleteiről

Az óvodafelújítás során új csoportszobák, modern berendezések és fejlesztő eszközök kerültek az intézménybe, az udvar pedig rendezett és gyermekbarát formát öltött. – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata átadta a tankerületi központnak a vagyonkezelést, és a tankerületi központ saját forrásból Magyarország kormánya támogatásával felújította ezt az óvodaépületet, és egy fejlesztő óvodát hozott létre, amit a Móra Ferenc Általános Iskola részeként működtet. A Móra Ferenc Iskola egy fejlesztő iskola, ahol speciális nevelési igényű gyermekek tanulhatnak. Ennek lesz az óvodai részlege ez az óvoda- mondta dr. Mészáros Lajos.

Az ünnepélyes átadón elhangzott: a cél az volt, hogy a gyerekek modern környezetben, biztonságban és örömben tölthessék óvodás éveiket.

– Sajnos egyre nagyobb szükség van erre a munkára, és bízom benne, hogy jó helyen lesznek ezek a gyermekek és megkapják azt a lehetőséget, hogy ők is egyenlő esélyekkel induljanak az életbe - tette hozzá az országgyűlési képviselő.

