29 perce
Kossuth-díj ide vagy oda, Nagy Feró elárulta, miért nem ülhet otthon
Sikeres falunapot tartottak Daruszentmiklóson az elmúlt szombaton. Bár az eső félnapot rászánt, hogy elijessze a Faluparkba kilátogatókat, nem járt sikerrel. Minden, a jó hangulatot ígérő programot megvalósítottak, az ígért műsorszámokat percre pontosan és örömöt okozva mutattak be. A legnagyobb várakozás Nagy Feró, a Kossuth díja nyomán is a legragosabb előadó fellépését övezte. Ezt csak egy dolog árnyalta, hogy ezúttal zenekar nélkül érkezett.
A Beatrice és az Ős-Bikini frontemberét már a rockos pályája elejétől, mint a „nemzet csótányaként” emlegették a hívei és az ellentábora egyaránt, Nem kellett hozzá nagy bátorság, mert az állítólag egy „benézett” póló feliratból származó elnevezése Nagy Ferónak is megtetszett, így aztán bevállalva, ő maga is használta.
Nagy Feró már az első percben kellemes csalódást okozott
Sokféle, róla szőtt elképzeléssel várták, de arra kevesen számítottak, hogy a vagány, sikeres, kortalan férfiak délutáni divatját viselve, érkezik meg. Frissen borotválva. Megfejthetetlen, hogy miként terjed egy sztár érkezésének a be nem jelentett híre, de megpezsdült körülötte a „backstage” és a rá várakozók is megindultak a színpad felé. Naná, hogy azonnal legalább százan jelentették be a hozzá fűződő kölcsönös barátságukat. Ő viszont csak három fő érkezését jelentette be. Határozott és udvarias volt, a csevegésre érezhetően nem vágyott, de a komoly dolgokról azonnal és szívesen szót váltott. Vacsoraidőben érkezett, szívesen kínáltuk és szerencsénkre az én tippemet fogadta el. Nem fogyasztott alkoholt.
– Kibírnál egy rövid interjút?
– Persze. Hol és mikor?
– Ahogy neked jó, a helyszín is bárhol lehet
– Csináljuk!
– Délutántól rángatták a kezemet: „Biztos eljön a Feró?” Én fixre vettelek.
– Olyan nincs, hogy én nem megyek el! Először is örülök a meghívásnak, nagyon megtisztelő a dolog. Nem tudom elképzelni, hogy kihagyjam. Talán, ha valamiért nem tudnék járni, akkor esetleg. Szerencsére olyan még nem volt.
– Egy ilyen sikeres pálya és a Kossuth-díj után még mindig megtisztelő a meghívás egy rock színpadra?
– Ne viccelj már! Persze, hogy az. Minden meghívás az és örülök neki, ha egy ilyen kis faluban, vagy egy kisvárosban is kíváncsiak rám. Ráadásul el kell tartsam a négy unokámat! Ezért muszáj nekem egy kis pénzt is keresni, bár egyébként nyugodtan üldögélhetnék otthon a nyugdíjammal.
– Azt képzelem, hogy ma is előveszed a kedvenc tanár uras szerepedet és fölkérdezed a leckét (a nagy sikerű dalaid éneklését) a közönségtől!
– Tulajdonképpen ez egy retro party. Olyan, régi dalokat fogok ma énekelni, amiket mindet én írtam és ez már annak számít. A mai világban már olyan buta rap zenék mennek, hogy azokat én már nem bírom ki.
– Játékból történt, hogy egyszer mégis kipróbáltad?
– Igen egyszer csináltam egy hasonlót, de az inkább paródia volt, tehát nem komolyan gondoltam a stílusváltást. Szerintem, ha valaki gyorsan tud szövegelni az attól még nem zene. A zene az, amit mi csináltunk. Utolsó mohikánok voltunk. Ma is írunk zenéket, de hát már nem mi vagyunk a divat, hanem ez a „habratyolás”.
– Még mindig van benned új ötlet,amit meg kellene írni?
– Persze! Pont most készülünk az egyik barátommal, most csináljuk. Az egy áriás dal lesz, amiben egy operaénekes is énekel. Az lesz a fő mondanivalója. hogy az „Azelia terjed, mint a malária”!
– Igaz az, hogy csináltál egy új zenekart?
– Igen, most van négy új srácom és játszunk is velük. A múlt héten Erdélyben voltunk, legközelebb pedig Szerencsen játszunk.
– Ha én olyan jó lennék, szívesen elmennék a zenekarodba játszani, de félnék, mer te egy nagyon kemény tanár vagy!
– Figyelj ide! Nem kell félni. Amikor az ember kimegy a színpadra, egyet kell tudni. Te vagy a kecske, a nézők pedig a káposzta, ezért meg kell egyed őket.
– A Jóisten megáldott téged egy jó adag humorérzékkel…
– Hát én nem tudom, hogy jó-e, de az biztos, hogy a közönség szereti, hogy én ilyen (maradjunk ennyiben) vicces ember vagyok. Nem szabad az életben mindent nagyon komolyan venni. Amit viszont biztosan úgy kell csinálni, akkor az azt, hogy ha jön rád a közönség, Azzal soha ne vicceskedj, vedd komolyan és tiszteld őket!
– Nem hajtasz rá a vissza tapsra és mégis jön magától!
– Hát azért nem baj, ha az ember segít nekik - mondta nevetve.
– Mit teszel érte, hogy a hangod változatlanul jó maradt?
– Hát azt hiszem, hogy én semmit sem. Ez a Jóisten ajándéka. Köszönöm is neki!