Kossuth-díj ide vagy oda, Nagy Feró elárulta, miért nem ülhet otthon

A Beatrice és az Ős-Bikini frontemberét már a rockos pályája elejétől, mint a „nemzet csótányaként” emlegették a hívei és az ellentábora egyaránt, Nem kellett hozzá nagy bátorság, mert az állítólag egy „benézett” póló feliratból származó elnevezése Nagy Ferónak is megtetszett, így aztán bevállalva, ő maga is használta.

Nagy Feró Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

Nagy Feró már az első percben kellemes csalódást okozott

Sokféle, róla szőtt elképzeléssel várták, de arra kevesen számítottak, hogy a vagány, sikeres, kortalan férfiak délutáni divatját viselve, érkezik meg. Frissen borotválva. Megfejthetetlen, hogy miként terjed egy sztár érkezésének a be nem jelentett híre, de megpezsdült körülötte a „backstage” és a rá várakozók is megindultak a színpad felé. Naná, hogy azonnal legalább százan jelentették be a hozzá fűződő kölcsönös barátságukat. Ő viszont csak három fő érkezését jelentette be. Határozott és udvarias volt, a csevegésre érezhetően nem vágyott, de a komoly dolgokról azonnal és szívesen szót váltott. Vacsoraidőben érkezett, szívesen kínáltuk és szerencsénkre az én tippemet fogadta el. Nem fogyasztott alkoholt.

– Kibírnál egy rövid interjút?

– Persze. Hol és mikor?

– Ahogy neked jó, a helyszín is bárhol lehet

– Csináljuk!

– Délutántól rángatták a kezemet: „Biztos eljön a Feró?” Én fixre vettelek.

– Olyan nincs, hogy én nem megyek el! Először is örülök a meghívásnak, nagyon megtisztelő a dolog. Nem tudom elképzelni, hogy kihagyjam. Talán, ha valamiért nem tudnék járni, akkor esetleg. Szerencsére olyan még nem volt.

– Egy ilyen sikeres pálya és a Kossuth-díj után még mindig megtisztelő a meghívás egy rock színpadra?

– Ne viccelj már! Persze, hogy az. Minden meghívás az és örülök neki, ha egy ilyen kis faluban, vagy egy kisvárosban is kíváncsiak rám. Ráadásul el kell tartsam a négy unokámat! Ezért muszáj nekem egy kis pénzt is keresni, bár egyébként nyugodtan üldögélhetnék otthon a nyugdíjammal.

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Azt képzelem, hogy ma is előveszed a kedvenc tanár uras szerepedet és fölkérdezed a leckét (a nagy sikerű dalaid éneklését) a közönségtől!

– Tulajdonképpen ez egy retro party. Olyan, régi dalokat fogok ma énekelni, amiket mindet én írtam és ez már annak számít. A mai világban már olyan buta rap zenék mennek, hogy azokat én már nem bírom ki.