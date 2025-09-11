szeptember 11., csütörtök

Költség

3 órája

Kiderült, itt van tételesen, miket néznek a tízezrekbe kerülő műszaki vizsgán

Két évente minden autó kötelezően átesik a műszaki vizsgán. A vizsga díja személyautóknál 2025-től 26 700 forint, de a műhelyi szemrevételezéssel együtt ez általában 40–50 ezer forint.

Duol.hu

A vizsgabiztos a műszaki vizsga során először az okmányokat ellenőrzi: forgalmi engedély, motorszám, szélvédő azonosító jelek, valamint az érvényes biztosítás megléte. Ezután következik az autó gyakorlati átvizsgálása: Az alváz és a futómű ellenőrzése során a gömbfejek, a gumialkatrészek és a porvédők állapotát vizsgálják. A kipufogónál fontos, hogy ne szivároghasson, és erősen rozsdás vagy lyukas kipufogó esetén az autó megbukik a vizsgán. A folyadékszinteket is ellenőrzik: kis olajpára még elfogadható, de a látható szivárgás kizáró ok. A külső vizsgálat során a szélvédő repedése és a karosszéria súlyos korróziója számít problémának. A belső térben a biztonsági öveket, az üléseket, a légzsákokat és a műszerfal állapotát vizsgálják – írta társlapunk a feol.hu.

műszaki vizsga
Minden részlet számít a műszaki vizsga során végzett ellenőrzésnél.
Forrás: Canva

Műszaki vizsga: így zajlik a végső ellenőrzés az autón

Ha minden rendben van, a gyújtást is ellenőrzik, a műszerfal lámpáinak kialvását, valamint a kilométer- és fordulatszámmérő működését. Végül műszeres vizsgálat következik: futómű, fékrendszer, világítás, gumiabroncsok és károsanyag-kibocsátás ellenőrzése. Ha mindent rendben találnak, az autó két évig újra forgalomképes.
Teljes cikk itt olvasható.

 

