A mustgáz a szüret szagtalan, színtelen gyilkosa (videóval)

Maradjunk a mustgáz kifejezésnél, ami a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, tehát a mélyebb területeken, például pincékben a föld közelében terül el, összegyűlik, a levegőt kiszorítja, ezáltal oxigén-hiányos állapotot teremt. Otthonunkban elsősorban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik, amikor a cukor elbomlik, etil-alkohol és szén-dioxid vagy más néven mustgáz lesz belőle.

Az adonyi pincékben kicsi az esély a mustgáz-mérgezésre, de az ördög sohasem alszik

Fotó: Agárdy Csaba

Minden éveben felhívják a figyelmet a mustgázra

Az országos katasztrófavédelem minden évben felhívja a mustgáz veszélyeire a figyelmet, mégis nem telik el év, hogy valaki ne essen áldozatául a mustgáznak. Nem egyszer előfordult már az is, hogy évtizedek óta boroszáttal foglalkozó családok több tagja is mustgáz-mérgezésben vesztette életét. Minden pincénél elővigyzatosnak kell lenni, elsősorban azoknál, amelyekhez a présházból több lépcsőfok vezet le a pincékbe (ilyenek a dunaföldvári pincék egy része), de vannak olyan présházak, ahol a pince és a présház aljzata egy szinten van, vagy csak kicsit van mélyebben a pince, mint a présház (például az adonyi boros pincék), ezek esetében az ajtó és küszöb között a mustgáz "kifolyik", de ilyenkor sem árt, sőt, kötelező gyertyával lemenni a pincébe. Miért pont gyertyával? A gyertya jelzi a mustgáz jelenlétét, amikor egy égő gyertyát magunk előtt tartva viszünk le a pincébe (mégjobb, ha egy lapátra helyezzük a gyertyát, és úgy tartjuk magunk előtt), hogy ellenőrizzük, van-e elég oxigén a levegőben. Ha a gyertya elalszik, az életveszélyt jelez. Ez a módszer azonban nem teljesen megbízható, mivel a gyertya csak magasabb koncentrációban alszik el, mint az emberi egészségre ártalmas gázkoncentráció. A biztos megoldás az, ha pincében szén-dioxid érzékelőt helyezünk el.

Magyarországon évente 40-50 alkalommal riasztják mustgáz-mérgezés miatt a tűzoltókat. A riasztások jelentős részénél azonban már nem tudnak segíteni, mert nagyon gyorsan létrejön a mérgezés, az eszméletvesztés és beáll a halál. Gyakori probléma, hogy a balesetet szenvedő személyek segítségére megfelelő védelem nélkül próbálnak sietni, azonban a másik segítségére siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, és kérje a tűzoltók segítségét - hívja fel a figyelmet a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.