szeptember 20., szombat

Friderika névnap

12°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés, beruházás

1 órája

Megérkezett a dunaújvárosi MRI-készülék — megvalósult egy többéves ígéret

Címkék#MRI#dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője#berendezés#Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház

Hétfőn hivatalosan is megérkezett városunk kórházába az MRI. A modern mágneses rezonancia (MRI) berendezésre már évek óta vártak a dunaújvárosiak — a nagy, többtonnás egység beszállítása és beemelése a kórházba új korszakot nyit a helyi képalkotó diagnosztikában.

Fekete Györgyi

 A készülék telepítéséhez, az épület átalakításához és a radiológiai osztály felújításához kapcsolódó előkészületek hónapok óta folynak; a tervek szerint a beüzemelést követően — az előírt tesztek és engedélyeztetések után — még az ősszel vagy a télen kezdődhetnek a vizsgálatok. Dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője és a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház egykori főigazgatója hosszú ideje szorgalmazta az MRI beszerzését: mint elmondta, „már a Szent Pantaleon Kórház főigazgatójaként szívügyem volt, hogy Dunaújváros és térsége lakói helyben elérhető MRI diagnosztikához jussanak”, és országgyűlési képviselőként is folytatta a beszerzésért tett erőfeszítéseket. 

MRI
AZ MRI berendezésért régóta lobbizott dr. Mészáros Lajos

Uniós források miatt csúszott az MRI, de végre meglett...

A projekt néhány évig csúszott — részben az uniós források elapadása miatt —, ám a kormány a késlekedés után is biztosította a beruházást: a dunaújvárosi MRI beszerzése része annak a kormányzati programnak, amely a kórházak képalkotó eszközállományának megújítását szolgálja, és amelyhez a Magyar Kormány saját forrásokat is biztosított.  A készülék a végleges helyére került, jelenleg zajlik a beüzemelése — Dr. Mészáros Lajos saját közösségi oldalán is beszámolt arról, hogy kíváncsiságból, és az előrehaladás szemrevételezéséért Dr. Szilágyi Örs főigazgatóval közösen megtekintették a munkálatokat, így a lakosság is láthatja az építkezés haladását. 

Ez a beruházás jelentős könnyítést jelent majd a helyi és a térségi betegeket ellátó szakrendelések számára: az MRI-hez kapcsolódó vizsgálatok eddig távolabbi intézményekre kényszerítették a pácienseket, mostantól sok esetben helyben, gyorsabban és kényelmesebben végezhetők el a szükséges képalkotó vizsgálatok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu