Megérkezett a dunaújvárosi MRI-készülék — megvalósult egy többéves ígéret

A készülék telepítéséhez, az épület átalakításához és a radiológiai osztály felújításához kapcsolódó előkészületek hónapok óta folynak; a tervek szerint a beüzemelést követően — az előírt tesztek és engedélyeztetések után — még az ősszel vagy a télen kezdődhetnek a vizsgálatok. Dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője és a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház egykori főigazgatója hosszú ideje szorgalmazta az MRI beszerzését: mint elmondta, „már a Szent Pantaleon Kórház főigazgatójaként szívügyem volt, hogy Dunaújváros és térsége lakói helyben elérhető MRI diagnosztikához jussanak”, és országgyűlési képviselőként is folytatta a beszerzésért tett erőfeszítéseket.

AZ MRI berendezésért régóta lobbizott dr. Mészáros Lajos

Uniós források miatt csúszott az MRI, de végre meglett...

A projekt néhány évig csúszott — részben az uniós források elapadása miatt —, ám a kormány a késlekedés után is biztosította a beruházást: a dunaújvárosi MRI beszerzése része annak a kormányzati programnak, amely a kórházak képalkotó eszközállományának megújítását szolgálja, és amelyhez a Magyar Kormány saját forrásokat is biztosított. A készülék a végleges helyére került, jelenleg zajlik a beüzemelése — Dr. Mészáros Lajos saját közösségi oldalán is beszámolt arról, hogy kíváncsiságból, és az előrehaladás szemrevételezéséért Dr. Szilágyi Örs főigazgatóval közösen megtekintették a munkálatokat, így a lakosság is láthatja az építkezés haladását.

Ez a beruházás jelentős könnyítést jelent majd a helyi és a térségi betegeket ellátó szakrendelések számára: az MRI-hez kapcsolódó vizsgálatok eddig távolabbi intézményekre kényszerítették a pácienseket, mostantól sok esetben helyben, gyorsabban és kényelmesebben végezhetők el a szükséges képalkotó vizsgálatok.