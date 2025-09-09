Megérkezett az MR-készülék Dunaújvárosba – új korszak kezdődhet a Szent Pantaleon Kórházban (képgalériával, videóval)

„A mai nap nemcsak műszaki mérföldkő, hanem egy több éves munka betetőzése is. Az MR készülék megérkezése hatalmas előrelépés a diagnosztikai lehetőségeinkben” – mondta dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója a sajtónak. A berendezés telepítése és engedélyeztetése után – várhatóan decembertől – már el is kezdődhetnek a vizsgálatok.

Dr. Szilágyi Örs az MR készülék megérkezése előtt tájékoztatta a sajtó munkatársait

Fotó: Duol

Több éves előkészítő munka eredménye az MR készülék

A projektet még dr. Mészáros Lajos korábbi főigazgató indította útjára, azóta számos szereplő dolgozott rajta – önkormányzatok, orvosok, mérnökök, beszerzési szakemberek. „Ez egy valódi összefogás eredménye. Rácalmás, Iváncsa, Adony és Kulcs önkormányzata is hozzájárult a a megvalósításhoz, és a radiológiai osztály rengeteget dolgozott azon, hogy idáig eljuthattunk” – tette hozzá dr. Szilágyi.

A műszaki előkészületek során áthelyezték a szakrendeléseket, lebontották a régi falakat, és különleges, Faraday-kalitkával árnyékolt helyiséget építettek, hogy a mágneses tér zavartalan maradjon. A bejáratot most ideiglenesen elbontották, hogy a közel kéttonnás gépet be lehessen vinni az épületbe.

Megérkezett az MR készülék fő alkatrésze, a mágnes is

Fotó: Duol

Új cél: MR-kompatibilis altatógép beszerzése

Az MR-készülék mellé most újabb célkitűzés is társul: szeptember 20-án a Richter Egészségváros program keretében adománygyűjtés indul egy MR-kompatibilis altatógép beszerzésére. „Ez tenné lehetővé, hogy kisgyermekeket és intenzív osztályos, kritikus állapotú betegeket is biztonsággal tudjunk vizsgálni” – emelte ki dr. Szilágyi Örs.

Rézborítás az MR-készülék leendő állomáshelyén

Fotó: Duol

Mikor indulhatnak a vizsgálatok?

A végső hatósági engedélyezés októberben várható, és ha minden rendben zajlik, decemberben megkezdődhetnek az első MR-vizsgálatok. A beosztás fokozatosan épül fel: először végtagi vizsgálatok, majd hasi, koponya- és gyermek-MR is bekerül a rendszerbe. A bejelentkezésről és időpontfoglalásról a lakosság időben tájékoztatást kap majd.