8 órája
Megérkezett az MR-készülék Dunaújvárosba – új korszak kezdődhet a Szent Pantaleon Kórházban (képgalériával, videóval)
MR készülék érkezett Dunaújvárosba – több évnyi előkészület és összefogás eredményeként ma szállították be a Szent Pantaleon Kórház új, modern MR-vizsgáló berendezését. A nagyméretű és több tonnás eszköz beemelése technikailag is kihívás volt, de az esemény új korszakot nyit a város és a térség egészségügyi ellátásában.
Megérkezett az MR-készülék fő alkatrésze, a mágnes is
Fotó: Duol
„A mai nap nemcsak műszaki mérföldkő, hanem egy több éves munka betetőzése is. Az MR készülék megérkezése hatalmas előrelépés a diagnosztikai lehetőségeinkben” – mondta dr. Szilágyi Örs, a Szent Pantaleon Kórház főigazgatója a sajtónak. A berendezés telepítése és engedélyeztetése után – várhatóan decembertől – már el is kezdődhetnek a vizsgálatok.
Több éves előkészítő munka eredménye az MR készülék
A projektet még dr. Mészáros Lajos korábbi főigazgató indította útjára, azóta számos szereplő dolgozott rajta – önkormányzatok, orvosok, mérnökök, beszerzési szakemberek. „Ez egy valódi összefogás eredménye. Rácalmás, Iváncsa, Adony és Kulcs önkormányzata is hozzájárult a a megvalósításhoz, és a radiológiai osztály rengeteget dolgozott azon, hogy idáig eljuthattunk” – tette hozzá dr. Szilágyi.
A műszaki előkészületek során áthelyezték a szakrendeléseket, lebontották a régi falakat, és különleges, Faraday-kalitkával árnyékolt helyiséget építettek, hogy a mágneses tér zavartalan maradjon. A bejáratot most ideiglenesen elbontották, hogy a közel kéttonnás gépet be lehessen vinni az épületbe.
Új cél: MR-kompatibilis altatógép beszerzése
Az MR-készülék mellé most újabb célkitűzés is társul: szeptember 20-án a Richter Egészségváros program keretében adománygyűjtés indul egy MR-kompatibilis altatógép beszerzésére. „Ez tenné lehetővé, hogy kisgyermekeket és intenzív osztályos, kritikus állapotú betegeket is biztonsággal tudjunk vizsgálni” – emelte ki dr. Szilágyi Örs.
Mikor indulhatnak a vizsgálatok?
A végső hatósági engedélyezés októberben várható, és ha minden rendben zajlik, decemberben megkezdődhetnek az első MR-vizsgálatok. A beosztás fokozatosan épül fel: először végtagi vizsgálatok, majd hasi, koponya- és gyermek-MR is bekerül a rendszerbe. A bejelentkezésről és időpontfoglalásról a lakosság időben tájékoztatást kap majd.
