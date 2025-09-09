Így vitték be az MR készüléket a dunaújvárosi kórház falai közé (videóval, képgalériával)

A nagy értékű berendezést először targoncával, lassan és precízen leemelték a kamionról, majd ugyanezzel a módszerrel bevitték a kórház területére, a technikai tömb bejárata elé. Ez az épületrész lesz az MR készülék otthona. Itt jött a neheze: a hordozó keretet el kellett távolítani, majd a bejárat elé helyezni a tonnás súlyú készüléket, de úgy, hogy aztán onnan be is lehessen tolni a bejáraton.

A kórház technológiai tömbjének bejáratánál az MR készülék fő alkatrésze

Fotó: Duol

Ezt már kézi erővel, óvatos tolással oldották meg, hidraulikus emelők és acélgörgők segítségével, egy különleges, előre lefektetett, terhet eloszlató padlóborításon.

Bekerült az épületbe az MR készülék

A MR készülék kényes és nagyméretű fő alkatrésze, a mágnes, különösen gondos kezelést igényelt, mint láthattuk. A szakemberek nem csupán a technológiai részletekre figyeltek, hanem arra is, hogy a hosszas, fizikailag megterhelő mozgatás teljes biztonságot nyújtson mind a szerkezet, mind a kórház dolgozói számára. Ez az újabb mozzanat jól mutatja, mennyire összetett és precíz a berendezés telepítése – amit már a falak elbontásától, a radiológiai osztály átalakításától kezdve előkészítettek.