Táskák, nevetés és az első csengő – tanévnyitó a Móriczban (galériával és videóval)

A tanévnyitó ünnepségen minden korosztály képviseltette magát, így a kis elsősök izgatott mosolya és a nagyobbak lelkesedése egyaránt átjárta a Móricz iskola udvarát. Az iskola vezetősége köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva a közösség, a tudás és az együttműködés fontosságát az elkövetkező hónapokban. A gyerekek rövid bemutatókkal tették még emlékezetesebbé az ünnepséget, miközben az új tanév ígérete mindenki arcára derűt csalt.

A Móricz iskola ünnepélyes keretek között kezdte az új tanévet.

Forrás: Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola

Képgaléria