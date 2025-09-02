Új kezdet
Táskák, nevetés és az első csengő – tanévnyitó a Móriczban (galériával és videóval)
Ünnepélyes hangulatban kezdődött az új tanév a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Diákok, tanárok és szülők együtt köszöntötték az első tanítási napot, tele izgalommal és várakozással.
A tanévnyitó ünnepségen minden korosztály képviseltette magát, így a kis elsősök izgatott mosolya és a nagyobbak lelkesedése egyaránt átjárta a Móricz iskola udvarát. Az iskola vezetősége köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva a közösség, a tudás és az együttműködés fontosságát az elkövetkező hónapokban. A gyerekek rövid bemutatókkal tették még emlékezetesebbé az ünnepséget, miközben az új tanév ígérete mindenki arcára derűt csalt.
Képgaléria
Mosolyok és új kezdet a Móricz iskola tanévnyitójánFotók: Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola
