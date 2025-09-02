szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új kezdet

1 órája

Táskák, nevetés és az első csengő – tanévnyitó a Móriczban (galériával és videóval)

Címkék#tanévnyitó#ünnepség#Móricz Zsigmond iskola#diák#Dunaújváros#gyerek

Ünnepélyes hangulatban kezdődött az új tanév a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. Diákok, tanárok és szülők együtt köszöntötték az első tanítási napot, tele izgalommal és várakozással.

Duol.hu
Táskák, nevetés és az első csengő – tanévnyitó a Móriczban (galériával és videóval)

A tanévnyitó ünnepségen minden korosztály képviseltette magát, így a kis elsősök izgatott mosolya és a nagyobbak lelkesedése egyaránt átjárta a Móricz iskola udvarát. Az iskola vezetősége köszöntötte a jelenlévőket, hangsúlyozva a közösség, a tudás és az együttműködés fontosságát az elkövetkező hónapokban. A gyerekek rövid bemutatókkal tették még emlékezetesebbé az ünnepséget, miközben az új tanév ígérete mindenki arcára derűt csalt.

Móricz iskola
A Móricz iskola ünnepélyes keretek között kezdte az új tanévet.
Forrás: Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Képgaléria

Mosolyok és új kezdet a Móricz iskola tanévnyitóján

Fotók: Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu